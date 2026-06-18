中国企业拟在突厥斯坦州投资打造国际滑雪度假胜地

中国建筑集团旗下中国建筑第六工程局有限公司已向突厥斯坦州提交国际滑雪集群项目的总体规划及建筑设计概念方案。

突厥斯坦州社会创业公司发布消息称，该项目旨在将卡斯卡苏打造为一座全年开放的现代化国际旅游目的地。在设计方案中，充分借鉴了全球一流高山滑雪度假区的成熟经验。

当地政府表示，中方投资者提出的该项目将显著提升该地区的旅游发展潜力。

Фото: gov.kz

6月18日，突厥斯坦州州长努尔阿勒汗·阔谢若夫会见了中国建筑集团代表。目前，当地政府已将卡斯卡苏作为该州重点打造的“新名片”进行推广，并赋予其“哈萨克斯坦版库尔舍韦勒”的品牌定位。该度假区位于托列毕县境内，距离兰干市约35公里。

突厥斯坦州政府表示，一旦该联合项目顺利落地实施，卡斯卡苏不仅有望成为哈萨克斯坦的重要旅游目的地，也将成为中亚地区最具吸引力的旅游中心之一。业内人士普遍将该项目视为“哈萨克斯坦版库尔舍韦勒”。

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据介绍，该项目选址位于海拔3200米的山麓地带，计划打造一处独具特色的生态型国际度假区。园区内拟建设冰雕主题酒店、家庭休闲区、商务综合体、娱乐设施及多种运动场所。

为提升游客体验，度假区还将配套建设现代化索道系统及连接山顶与主要功能区的基础设施。据州政府测算，项目建成投运后预计将创造约1万个就业岗位。

据了解，目前在突厥斯坦州已有17个中资参与的投资项目落地实施，总投资规模达1480亿坚戈。