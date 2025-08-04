中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    20:18, 04 八月份 2025 | GMT +5

    中企拟在奇姆肯特投资建厂 推动钢管产业本土化

    哈萨克国际通讯社讯）据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦外交部投资委员会主席哈比多拉·沃斯盼库洛夫日前会见了中国天津友发钢管集团股份有限公司副总经理李向东（音译）和香港Friend International Cooperation公司副总经理桑文旭（音译）。

    中企拟在奇姆肯特投资建厂 推动钢管产业本土化
    会谈期间，双方就一项拟在哈萨克斯坦实施的投资项目进行了讨论，项目目标为实现钢管生产的本土化。

    该项目计划在奇姆肯特市南部经济特区内建设一座直缝钢管制造厂，预计投资总额超过7000万美元，将创造283个就业岗位。工厂设计年产能为20万吨，产品将广泛用于石油天然气、建筑、住房公用事业及基础设施建设等关键行业。

    项目重点在于以国产替代进口产品，以满足哈萨克斯坦国内市场的需求。据统计，2024年哈萨克斯坦共进口管道产品42.8万吨，总值达4.87亿美元。

    沃斯盼库洛夫在会谈中详细介绍了哈萨克斯坦在投资支持方面的相关政策，包括投资优惠措施、税收与海关减免政策，以及在经济特区内推进项目的制度优势与实际便利。

    李向东表示，公司高度重视哈萨克斯坦市场，并将其视为在该地区的重要合作伙伴。

    在奇姆肯特建设钢管厂被认为是推动战略产业本土化、加强中哈产业协作的重要举措。双方一致表示，将积极推进项目落地实施。

    【编译：阿遥】

