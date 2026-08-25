中亚在美国战略中的地位上升 哈萨克斯坦扮演何种角色？

（哈萨克国际通讯社讯）随着美国寻求构建更加稳定的供应链、实现战略资源来源多元化，并发展新的运输和物流通道，中亚在其对外经济与安全战略中的重要性持续上升。其中，凭借资源禀赋和连接欧亚大陆的地理位置，哈萨克斯坦正成为美国在该地区重点合作伙伴之一。

美国New Lines Institute战略与政策研究所项目负责人、分析师查尔斯·沃尔什（Charles Walsh）接受哈通社采访时表示，中亚，尤其是哈萨克斯坦，在美国国家安全和经济战略中具有重要意义。美国当前重点关注关键矿产、核能以及供应链安全等领域，而这些领域均与中亚资源潜力密切相关。

2025年11月举行C5+1峰会期间，哈美双方签署29项协议，总金额约170亿美元，涵盖工业、能源、数字化、教育和创新等领域。

沃尔什同时指出，哈萨克斯坦在美国铀供应体系中占据重要位置。据相关数据，哈萨克斯坦约占美国铀进口量的四分之一。

在他看来，美国推动本国产业发展并不意味着减少国际合作。相反，在关键矿产等战略资源领域，美国仍需要与拥有资源优势的国家建立长期、稳定的合作关系，中亚因此成为其供应链多元化的重要方向。

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

S7+探索新的区域经济通道

2026年，美国专家提出“Silk Seven Plus”（S7+）倡议，旨在加强中亚国家与阿富汗、巴基斯坦等国之间的区域合作，并推动水资源、能源、贸易和交通互联互通。

New Lines Institute介绍，S7+重点探索连接中亚与欧洲、中东及印度洋方向市场的新贸易通道，并提高区域经济一体化水平。

沃尔什认为，该倡议并非要取代现有运输通道，而是为中亚增加新的国际市场出口选择。

在他看来，在区域局势存在不确定性的背景下，经阿富汗和巴基斯坦通往阿拉伯海方向的线路，可成为中亚未来运输体系的补充方案。

中亚在全球物流体系中的作用上升

沃尔什认为，印度—中东—欧洲经济走廊（IMEC）、“三海倡议”、跨里海国际运输路线即“中间走廊”以及S7+等项目，可被视为全球供应链和交通网络不断多元化背景下的不同组成部分。

对于中亚而言，资源和区位优势正变得更加突出。该地区拥有能源和关键矿产资源，同时处于欧洲、亚洲和中东之间，是多条东西向和南北向运输通道的重要连接区域。

他说，美国正在加强与具有战略经济价值的国家和地区之间的贸易联系，中亚和中东都属于这一范围。

其中，哈萨克斯坦作为中亚面积最大、经济体量较大的国家，同时拥有铀、关键矿产等资源，并处于跨里海运输通道的重要节点，其战略意义进一步受到关注。

哈萨克斯坦成为美国在中亚的重要合作伙伴

近年来，哈美合作已从传统能源领域逐步拓展至关键矿产、交通物流、数字技术和人工智能等方向。

2026年6月，哈萨克斯坦正式加入Pax Silica国际技术合作倡议，成为中亚首个加入该机制的国家。该倡议主要围绕人工智能、关键矿产、半导体、数据中心、能源基础设施和高科技制造等领域构建供应链合作。

此外，托卡耶夫总统今年1月签署由美国总统特朗普倡议成立的“和平委员会”（Board of Peace）章程。

根据哈萨克斯坦外交部此前公布的信息，托卡耶夫还将应特朗普邀请出席2026年12月在美国迈阿密举行的二十国集团峰会。

沃尔什认为，这些互动反映出哈萨克斯坦在美国中亚政策中的地位正在提升。

他还提到，美方有关取消针对哈萨克斯坦适用杰克逊—瓦尼克修正案限制的问题。沃尔什认为，取消相关限制将具有重要象征意义，也有助于进一步改善哈美经贸合作环境。

投资环境仍是长期合作的重要因素

除资源和交通优势外，制度稳定性和投资环境同样是国际投资者关注的重点。

沃尔什认为，对于美国企业而言，司法体系的独立性、仲裁机制效率以及投资者权益保障，是决定长期投资意愿的重要因素。

他说，如果相关改革能够进一步提高司法实践的可预期性并加强产权保护，将有助于吸引更多美国资本进入哈萨克斯坦。

今年8月，哈美双方再次就能源、关键矿产、先进技术、数字化、交通和投资等领域合作进行了讨论，双方均表示有意继续加强两国“扩大版战略伙伴关系”。

总体来看，随着美国更加重视关键资源供应链和欧亚地区物流网络，中亚在其地缘经济战略中的作用正在增强。

对哈萨克斯坦而言，这一趋势意味着新的投资、技术和交通合作机会。未来能否进一步发挥资源和区位优势，还将取决于交通基础设施建设、投资环境改善以及各类国际合作项目的实际落地。