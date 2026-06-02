阿塞拜疆总统阿利耶夫重申赞格祖尔走廊建设势在必行

阿利耶夫指出，通过持续加大对铁路和公路基础设施的投资，阿塞拜疆正在积极建设新的国际交通运输通道网络。

阿利耶夫还提到“东西方走廊”目前的良好运行情况。

—根据2025年8月8日美国总统、亚美尼亚总理与我本人在白宫共同签署的文件，赞格祖尔走廊作为东西方走廊的重要组成部分，必须加以建设，-他说。

在谈及全球能源格局时，阿利耶夫认为，当前世界仍然无法完全摆脱对化石能源的依赖。

—我们都希望改善气候、保护地球，生活在更加环保的环境中，但同时也必须保持务实与客观。在规划未来能源安全的过程中，应持续加大对可再生能源的投入，-他指出。

阿利耶夫强调，阿塞拜疆在全球能源安全体系中的作用将继续增强。得益于较为稳定和前瞻性的能源政策，阿塞拜疆的角色已从过去的资本引入方，逐步转变为对外投资的重要参与者。

—三十年前，我们主要吸引外资；而今天，我们正在向外投资。目前，阿塞拜疆国家石油公司已在中东、非洲以及中亚地区开展投资布局，未来这一范围还将进一步扩大，-阿利耶夫表示。

此外，阿利耶夫还介绍了与合作伙伴共同推进的跨区域能源电缆项目进展。他指出，黑海能源电缆项目将连接阿塞拜疆与格鲁吉亚，并经黑海延伸至罗马尼亚、匈牙利及其他欧洲国家。同时，阿塞拜疆—格鲁吉亚—土耳其—保加利亚陆上电力输送网络项目也在稳步推进之中。

据了解，赞格祖尔走廊是连接阿塞拜疆本土与纳希切万地区的重要设想交通通道，在地缘与经贸层面具有关键意义。从更广视角看，它不仅关乎南高加索地区互联互通，也被视为连接突厥世界内部交通与物流网络的重要潜在节点，有助于提升欧亚大陆东西向运输效率与战略联通水平。