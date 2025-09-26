哈中智库论坛在阿斯塔纳举行

据了解，该论坛由哈萨克斯坦总统战略研究所（KISS）和中国社会科学院俄罗斯、东欧和中亚研究所（RSEOAI）联合举办。

该论坛已成为两国知名智库、政府机构、科技界和外交界代表齐聚一堂，探讨双边合作热点问题、明确互动战略方向的重要平台。

中国社会科学院院长高翔在贺信中指出，“智库是创新的孵化器、政策的实验室，是促进双边关系可持续发展的关键因素”。此外，他同时还提出了加强中哈智库合作、促进对话、建立信任、实现共同发展的倡议。

Фото: КИСИ

哈总统直属战略研究所所长詹多斯·沙伊马尔达诺夫强调了中国经验对哈萨克斯坦向创新型经济转型的现实价值。

- 如今，中国已成为可再生能源、机器人技术和人工智能领域的领头羊，展现出向创新型经济体的成功转型。对于正在寻求技术现代化和生产力提升的哈萨克斯坦来说，借鉴中国的经验至关重要。我们致力于打造以数字解决方案和投资为关键要素的新型高附加值产业。在此背景下，与中国的战略伙伴关系将为双方共同发展、加强经济稳定和实现市场多元化创造机遇。-他说。

Фото: КИСИ

中国社会科学院俄罗斯、东欧和中亚研究所所长孙壮志在致辞中强调，哈方支持中国在加强人工智能领域国际法与合作方面的全球倡议。

- 哈萨克斯坦是中亚地区第一个与中国签署互免签证制度的国家。哈萨克斯坦已宣布2025年为“中国旅游年”。哈萨克斯坦在孔子学院数量方面位居中亚地区首位。年轻人对中国文化和语言日益增长的兴趣、青年交流，以及媒体和智库之间的合作，将使这一传统代代相传，并为两国友谊奠定坚实的基础。-他说。

据了解，论坛设有三个专题会议，涵盖政治互信和外交关系、数字化转型的未来、人工智能，以及深化贸易和投资合作的前景等广泛问题。

Фото: КИСИ

哈中智库论坛是两国专家富有成果对话的延续，有助于巩固伙伴关系基础，并在全球变化背景下寻求共同解决方案。

据悉，首届哈中智库论坛于去年11月在北京举行。

Фото: Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты

【编译：小穆】