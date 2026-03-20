中东战争第20天：联合国敦促立即结束冲突 警告核风险浮现

古特雷斯敦促美国和以色列立即停止战争，并要求伊朗停止对邻国的攻击，因为这些国家“从未参与这场冲突”。他同时要求伊朗按照安理会决议要求开放霍尔木兹海峡，并指出海峡的长期关闭将给世界各地无数与冲突无关的人们带来巨大痛苦。

他强调：“现在是让法治战胜强权逻辑的时候，是让外交取代战争的时候。”

冲突外溢 多国深受冲击

在伊朗，空袭已造成1200多人死亡、数千人受伤，数百万人被迫逃离家园，多个省份的住房、学校及关键基础设施遭到破坏。供水系统受损、物资短缺以及潜在环境污染风险正在加剧公共卫生压力。

在黎巴嫩，超过五分之一人口因冲突流离失所，大量民众被迫挤居在学校和临时避难所，甚至逃往邻国叙利亚。联合国人口基金指出，妇女和女孩在危机中承受最沉重的负担，许多孕妇无法获得基本医疗服务，在恶劣条件下面临更高风险。

医疗系统承压加剧

随着战火蔓延，医疗系统本身也受到严重冲击。世界卫生组织在伊朗和黎巴嫩已记录到数十起针对医疗设施的袭击。在伊朗，至少241家医疗机构受损，多家医院被迫撤离。

与此同时，加沙地带因援助受限，药品短缺问题日益严峻；黎巴嫩本已脆弱的医疗体系则难以应对不断增加的伤员和流离失所者。专家警告，医疗服务中断、清洁饮水短缺以及慢性病治疗受阻，将对民众造成长期影响。

霍尔木兹海峡成全球经济“命脉”

冲突的影响已超出战场范围，波及全球经济。作为全球约四分之一海运石油运输通道的霍尔木兹海峡，已成为全球经济的“命脉”。相关军事行动导致油价大幅波动，一度突破每桶118美元。

能源价格上涨正迅速传导至亚洲等依赖进口的经济体，推高运输、电力及食品成本。联合国亚太经社会警告，海运受阻和供应链中断已开始影响制造业，尤其是半导体和高端电子产业，若冲突持续，区域生产可能面临收缩。

人道危机叠加 脆弱性加剧

人口流动进一步凸显冲突的外溢效应。国际移民组织表示，已有超过12.5万人从黎巴嫩进入叙利亚，伊朗境内也有数十万家庭流离失所。这些流动叠加原有危机，使地区局势更加复杂。

联合国难民署指出，该地区正从一场危机滑向另一场危机，脆弱群体承受的压力不断加大。此前，伊朗和巴基斯坦合计接纳了超过300万阿富汗难民。随着伊朗局势紧张和冲突升级，越来越多的阿富汗人再次流离失所，导致他们几乎没有安全的选择。

核风险浮现

在这一不断恶化的局势中，国际社会不仅面临人道和经济挑战，还需应对一个日益突出的风险：一旦发生核事故，其后果将远远超出当前冲突的范围。

世卫组织东地中海区域主任巴尔希日前在接受媒体采访时表示，其工作人员已经为“更广泛意义上的核事件”做好了准。她指出，无论是核设施遭袭还是更严重的情形，其影响都可能波及整个地区乃至全球，并持续数十年。