托卡耶夫：中亚正经历现代历史上最成功的发展阶段

（哈萨克国际通讯社讯） 当地时间7月31日，中亚与阿塞拜疆国家元首非正式磋商会议在吉尔吉斯斯坦乔尔蓬阿塔举行。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席会议并发表讲话，就深化地区合作、落实《二十一世纪中亚友好睦邻与合作条约》以及推动中亚一体化发展提出建议。

托卡耶夫首先感谢吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫倡议举办此次非正式磋商会议，并对吉方的热情接待表示感谢。

托卡耶夫表示，哈萨克人民与吉尔吉斯人民是兄弟民族，两国建立在友谊、互信、亲情和相互支持基础上的关系，是代代相传的宝贵财富。他高度评价吉尔吉斯斯坦近年来取得的发展成就，并指出，吉尔吉斯斯坦的繁荣发展是中亚地区稳定与可持续发展的重要保障。

Фото: Ақорда

托卡耶夫表示，此次会议为各方围绕当前重要议题交换意见、明确未来多领域合作重点提供了重要契机。

总统指出，《二十一世纪中亚友好睦邻与合作条约》完成签署程序，是中亚区域合作取得的重要成果，标志着地区战略伙伴关系进入新的发展阶段，也为建立以相互信任、相互尊重和共同责任为基础的区域合作政治框架奠定了基础。

托卡耶夫对土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫加入上述条约表示感谢，并建议各方制定和通过落实条约的行动计划，进一步加强睦邻友好关系，深化经贸、文化和人文交流合作。

托卡耶夫表示：“可以充满信心地说，随着互信不断增强、区域合作持续深化，中亚正经历其现代历史上最成功的发展阶段。”

Фото: Ақорда

托卡耶夫表示，阿塞拜疆正式成为中亚与阿塞拜疆国家元首非正式磋商会议机制成员，标志着这一合作机制迈入新的发展阶段。

他说，各方正共同努力深化政治对话，推动投资、能源、工业等领域合作，加快构建统一的交通物流体系。近年来，中亚地区内部贸易持续增长，企业间联系不断加强，联合企业和共同投资项目不断增加，文化、教育及青年交流也日益活跃，这些积极成果进一步拉近了地区各国人民之间的距离，也提升了中亚地区的国际影响力。

托卡耶夫指出，中亚在全球事务中的地位正不断提升，地区声音在国际舞台上日益受到重视。

他以吉尔吉斯斯坦成功当选2027—2028年联合国安理会非常任理事国为例，向扎帕罗夫总统及全体吉尔吉斯人民表示祝贺。

托卡耶夫还表示，去年在塔什干举行的磋商会议已就区域合作重点议题进行了深入讨论，其中包括推动磋商机制制度化建设等倡议，目前仍具有重要现实意义，各方应继续共同推进落实。

他说，哈萨克斯坦将继续致力于落实已达成的各项共识，推动深化各国间友谊、睦邻关系和战略伙伴关系，相信通过共同努力，中亚国家将在共同发展道路上取得更加丰硕的成果，并祝愿土库曼斯坦成功举办下一届中亚国家元首磋商会议框架下的相关活动。

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

当天，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫以及乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫分别在会上发表讲话。

会议结束后，各国领导人共同通过了《乔尔蓬阿塔宣言》，重申将进一步深化地区政治互信，扩大经贸、交通物流、能源、人文等领域合作，持续推动中亚区域一体化进程，并共同维护地区和平、稳定与可持续发展。

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда