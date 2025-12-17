世卫组织：新型流感变种激增，接种疫苗仍是最佳方案

世卫组织流行病与大流行病管理部门全球呼吸道威胁项目负责人张文清在日内瓦向记者表示，当前流感与其他呼吸道病毒正处于激增态势，今年疫情的特点表现为“AH3N2亚型流感病毒的出现与迅速扩散”。

她介绍，这种名为J.2.4.1（亦称“K 型”）的变异株于今年8月首次在澳大利亚和新西兰发现，目前已在超过30个国家监测到其传播。

现有疫苗仍具防护效力

张文清指出，尽管病毒发生显著基因进化，但目前的流行病学数据并未显示疾病严重程度有所加剧。她解释称，流感病毒持续演变，这正是流感疫苗成分需要定期更新的原因。

她表示，世卫组织通过其长期运行的全球流感监测与应对系统，与国际专家协同追踪病毒变异，评估公共卫生风险，并每年两次更新疫苗成分建议。

她指出，该新变种虽未被纳入本季北半球流感疫苗组分，但早期证据表明，现有季节性疫苗仍能有效预防重症并降低住院风险。

据世卫组织估算，全球每年约有10亿季节性流感病例，其中重症呼吸道感染可达500万例，每年因流感相关呼吸道疾病死亡人数约65万。

降低风险建议

张文清强调，接种疫苗依然是最有效的防护手段——包括针对已发生变异的毒株，这对于高风险人群及其照护者而言尤为重要。

她引用了数周前英国发布的一项关于新变种的疫苗有效性早期评估数据，并指出：“结果相当令人鼓舞。”数据显示，该疫苗在预防儿童重症和住院方面的有效性约为75%，对成人的保护效力约为35%。

张文清同时警示，即将到来的假日季可能引发呼吸道疾病的进一步蔓延。她建议各方应提前规划、加强应对准备，具体措施包括推动疫苗接种、提升卫生系统应急能力等。

此外，她还呼吁各国加强实验室诊断与全年疾病监测，积极参与世界卫生组织全球流感监测与应对系统的监测网络。

全球监测仍是关键

全球流感监测与应对系统的网络覆盖130个国家的流感中心和十余个参考实验室。

当被问及美国宣布将于2026年1月22日退出世卫组织后，明年是否仍会作为该网络成员时，张文清回应道：“无论是从流感防控，还是从呼吸道疾病监测与防范的角度来看，我们都需要全球所有国家共同参与流感和其它呼吸道病毒的监测、防范和应对工作——因为我们无法预知下一次大流行毒株会在何时何地出现。”

她进一步指出，从病毒出现到被监测系统捕获、完成特征分析直至最终纳入疫苗的每一段时间差，都将直接影响未来可能拯救的生命数量。