“中亚+”模式：中亚与俄罗斯合作的战略意义

哈通社分析评论员与专家共同探讨了此次峰会的战略意义及其对中亚地区的深远影响。

中亚：外交新活力

近年来，中亚各国在全球政治舞台上的地位日益凸显，一个显著标志便是“中亚+”对话平台的不断涌现。这一模式的开端可追溯至2004年8月28日。当时，日本外务大臣川口顺子在阿斯塔纳与中亚五国外长举行会晤，聚焦区域稳定、能源安全及基础设施发展等议题，开启了中亚国家在统一平台上讨论重大问题的先河。

此后，中亚地区在不同层级上持续举办重要峰会。特别是近两三年来，中亚国家元首与世界大国领导人的会晤显著增多。2023年，纽约举办了“中亚-美国”峰会，西安举办了“中亚-中国”峰会；2025年，第二届“中亚-中国”峰会在阿斯塔纳召开。此外，“中亚-德国”“中亚-海湾国家”“中亚-印度”“中亚-意大利”等峰会也相继举行，欧盟与中亚的对话也在阿斯塔纳和乔尔蓬阿塔顺利召开。

Инфографика: Kazinform

中亚的合作不仅局限于外部伙伴。中亚国家领导人通过五次协商会议，将区域合作提升至前所未有的高度。2018年，阿斯塔纳首次会议聚焦安全议题；2019年，塔什干会议提出签署五国协议；2021年，土库曼巴什会议倡议召开议会间论坛和青年论坛，并设立商务理事会；2022年，乔尔蓬阿塔会议签署了五国协议并通过了“绿色议程”计划；2023年，杜尚别峰会成立了国家协调员理事会。

回到“中亚+”模式，今年已举办多场相关论坛。2025年5月，意大利总理乔治娅·梅洛尼出席首届“中亚-意大利”峰会，并借阿斯塔纳国际论坛之机访问哈萨克斯坦。此访不仅深化了双边关系，也推动了中亚与欧盟的区域合作迈上新台阶，彰显了意大利在全球经贸格局重塑中积极参与中亚事务的意图。

此外，2025年6月17日，第二届“中亚-中国”峰会在阿斯塔纳举行。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向中国国家主席习近平及中亚各国领导人表达了对区域合作一贯支持的感谢。

同样，“中亚-俄罗斯”峰会也将迎来第二次会议。首届峰会于2022年在阿斯塔纳举行，当时托卡耶夫总统强调，维护边境稳定和加强安全是中亚地区的首要任务。他特别指出，联合应对恐怖主义、极端主义、非法武器及毒品交易，以及应对各类混合威胁的合作至关重要。

Фото: Ақорда

这一模式清晰展现了中亚在国际舞台上的角色转变。如今，中亚不再仅仅是连接亚洲与欧洲的桥梁，而是能够直接影响国际决策的独立参与者。经济潜力的增长、能源项目的推进以及对人力资本的重视，证明中亚已成为全球外交格局中的重要节点。

杜尚别峰会：议程与核心目标

正如前所述，10月9日，杜尚别将迎来哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦及俄罗斯六国总统参加的“中亚-俄罗斯”峰会。本次峰会旨在深化经济合作，发展贸易与运输通道，优化能源与水资源利用，确保粮食安全，并加强文化、人文及青年领域的交流。

峰会将重点关注三大方向：

安全与稳定：打击恐怖主义和极端主义，降低跨境威胁，提升军事合作。 经济合作：扩大贸易规模，完善运输物流通道，推动能源与水资源高效利用。 社会经济发展：保障粮食安全，促进投资项目，推进数字经济与创新技术发展，同时加强教育、文化及青年合作。

值得一提的是，杜尚别峰会与独联体国家领导人峰会同期举行，为协调区域合作提供了战略契机，进一步巩固了保障地区安全与可持续发展的对话平台。

专家观点

哈萨克斯坦战略研究所首席研究员、政治学博士桑纳特·库什金巴耶夫深入解读了此次“中亚-俄罗斯”峰会的意义。

他表示：“此次峰会并非取代双边或多边关系，而是对其形成有效补充。其核心优势在于快速促成政治决策，协调基础设施、运输及能源项目，并推动联合投资与技术合作。”

Фото: Санат Көшкімбаевтың жеке мұрағатынан

库什金巴耶夫指出，领导人齐聚一堂协调重大项目，将为区域稳定发展和人民生活质量提升带来切实机遇。但他也强调：

“不应期待峰会立即带来革命性变化。相反，它为启动长期项目和计划奠定了基础，这些项目将对未来人民生活水平和国家经济发展产生深远影响。”

他特别提到哈萨克斯坦多年来奉行的多边外交政策：

“哈萨克斯坦避免依赖单一国家，致力于与多个大国保持平等关系。此次峰会并非偏离多边政策，而是维护与俄罗斯战略平衡的重要工具。这种平衡为哈萨克斯坦在外部冲突中保持灵活性、维护决策独立性提供了空间。”

库什金巴耶夫以具体数据阐释了与俄罗斯合作的战略意义：

“2024年，俄罗斯在哈萨克斯坦外贸中的占比约为20%，双边贸易额达280亿美元。但合作目标不仅是扩大贸易规模，还要实现贸易多元化，增加非原材料出口，并在欧亚经济联盟市场内发展联合生产。”

生产合作也是双边关系的重要驱动力。库什金巴耶夫表示：

“目前，哈萨克斯坦与俄罗斯共有171个联合项目，总值约560亿美元，涵盖机械制造、冶金、化工及建材生产。这些项目为数千个就业岗位创造了机会，并显著提升了哈萨克斯坦的工业潜力。”

Фото: Kazinform/ А.Павский

在科技领域，双方合作同样前景广阔。联合项目有助于引入新技术、推动创新发展并提升区域竞争力。库什金巴耶夫总结道：

“贸易经济、生产及科技合作是哈萨克斯坦与俄罗斯最具前景的领域。这种合作不仅推动经济增长，还为区域稳定和战略伙伴关系提供了坚实基础。”

政治学家加济兹·阿比舍夫认为，中亚各国与俄罗斯已建立密切的双边关系。例如，哈萨克斯坦与俄罗斯签署了友好合作协议，且参会各国在欧亚经济联盟、独联体及上合组织框架内开展合作。他指出：

“俄罗斯参与这一模式的主要目的是巩固其在区域合作中的地位。而对中亚国家而言，‘C5+俄罗斯’平台提供了以‘统一地区’形象面向外部伙伴的机会。”

Фото:

阿比舍夫特别提到：

“该模式尤其旨在吸引土库曼斯坦和乌兹别克斯坦加入共同对话平台，尽管两国在一体化问题上较为谨慎。”

俄罗斯区域问题研究所学术主任德米特里·茹拉夫列夫则表示，杜尚别峰会将重点讨论经济、能源及移民问题。他认为：

“对哈萨克斯坦而言，移民问题并非核心，但经济合作空间巨大，因为俄罗斯与中亚国家的经济体系曾同属一个整体。安全议题虽会被提及，但不会是主要焦点，因为上合组织等其他平台已覆盖相关议题。”

Фото: Kazinform

茹拉夫列夫强调，运输基础设施发展将是重点，双边框架下的劳动力迁移问题对部分中亚国家尤为重要。总体而言，与会各方均致力于深化经济一体化：一些国家需要投资，另一些需要市场，还有一些需要技术。他甚至预测，“中亚-俄罗斯”模式未来可能发展为稳定机制，甚至部分取代独联体的作用。

结语

“中亚-俄罗斯”峰会为哈萨克斯坦提供了维护与俄罗斯战略平衡、深化区域合作的重要平台。这一活动对中亚各国领导人具有象征意义——共聚一堂，协调共同目标与项目。尽管专家认为峰会未必带来即时革命性成果，但它为长期合作奠定了基础，为区域经济与政治稳定提供了切实机遇。

根据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将于10月9日至10日应塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙邀请，赴杜尚别参加“中亚-俄罗斯”峰会及独联体国家领导人会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】