12:51, 23 四月 2026 | GMT +5
哈中铁路合作持续深化 跨境运输量稳步增长
（哈萨克国际通讯社讯）在铁路合作组织第40次会议框架下，哈萨克斯坦国家铁路公司董事长塔勒哈特·阿尔德别尔格诺夫在公司总部会见中国国家铁路集团有限公司董事会成员、党组副书记王进喜。
据国家铁路公司消息，双方在会谈中指出，两国在发展跨境运输和过境潜力方面的协同合作成效显著，为相关任务的持续推进提供了有力保障。
数据显示，2026年第一季度两国间运输量同比增长9.3%，达到910万吨，表明经哈中两国通行的国际运输通道需求持续上升。
会谈期间，双方重点关注跨里海国际运输通道的发展以及运输路线数字化转型。数据显示，2026年第一季度共有125列集装箱班列经该通道运行，同比增长34.4%。
在基础设施建设方面，双方取得积极进展。两国代表互相感谢在推动“多斯特克—阿拉山口”铁路区段政府间协议达成过程中所作的努力，并就加快推进“巴克特—塔城”第三铁路口岸项目相关文件达成共识。
双方一致认为，哈萨克斯坦国家铁路公司与中国国家铁路集团的协同合作，正将两国的地理优势转化为连接东西方贸易的重要纽带，成为推动双边经济增长的重要动力。
【编译：木合塔尔·木拉提】