哈中铁路合作持续深化 跨境运输量稳步增长

据国家铁路公司消息，双方在会谈中指出，两国在发展跨境运输和过境潜力方面的协同合作成效显著，为相关任务的持续推进提供了有力保障。

数据显示，2026年第一季度两国间运输量同比增长9.3%，达到910万吨，表明经哈中两国通行的国际运输通道需求持续上升。

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会谈期间，双方重点关注跨里海国际运输通道的发展以及运输路线数字化转型。数据显示，2026年第一季度共有125列集装箱班列经该通道运行，同比增长34.4%。

在基础设施建设方面，双方取得积极进展。两国代表互相感谢在推动“多斯特克—阿拉山口”铁路区段政府间协议达成过程中所作的努力，并就加快推进“巴克特—塔城”第三铁路口岸项目相关文件达成共识。

双方一致认为，哈萨克斯坦国家铁路公司与中国国家铁路集团的协同合作，正将两国的地理优势转化为连接东西方贸易的重要纽带，成为推动双边经济增长的重要动力。

【编译：木合塔尔·木拉提】