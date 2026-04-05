哈中持续深化合作 新疆发挥关键枢纽作用

会谈中指出，新疆在哈中关系中发挥着关键作用，是连接两国的重要陆上通道，并承担着双边贸易的重要份额。数据显示，2025年哈萨克斯坦与新疆之间的贸易额约为189亿美元。

Photo credit: The Ministry of Trade and Integration of Kazakhstan

中方介绍了新疆当前社会经济发展情况，强调该地区保持稳定增长态势，对外经贸联系持续扩大，基础设施建设加快推进。同时，新疆正不断巩固其作为对哈合作重要边境枢纽和区域物流节点的地位。

双方重点讨论了交通和物流基础设施建设问题，包括提升口岸通行能力、 现代化铁路线路以及加强重大基础设施项目协调等。会议特别提到推进“多斯特克—莫因特”铁路扩建、“阿亚古兹—塔城”跨境铁路建设，以及持续完善“霍尔果斯”和“阿拉山口”等边境通道的重要性。

此外，双方还就进一步发展霍尔果斯国际边境合作中心达成共识，重点推动基础设施升级、拓展贸易和投资空间。

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双方确定，物流、能源、旅游以及边境贸易将成为下一阶段合作的重点方向。同时，哈方将以“主宾国”身份参加今年6月25日至29日举行的“中国—亚欧博览会”，以进一步推动区域经贸合作和出口发展。

沙卡利耶夫表示，新疆是连接中国与中亚乃至欧洲的重要枢纽，大部分跨境货物流经该地区，使其成为哈萨克斯坦在贸易、物流及产业合作领域的重要伙伴。

双方同时强调，有必要推动双边贸易结构优化，提升高附加值产品比重，扩大农工综合体出口，并加快推进联合生产项目。

会谈结束后，双方重申将进一步深化在基础设施、投资和工业项目等领域的合作。哈方指出，加强与新疆的合作，是推动稳定贸易通道建设、巩固哈萨克斯坦作为连接中国、中亚与欧洲的跨区域物流枢纽地位的重要组成部分。

【编译：达娜】