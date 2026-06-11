哈中科研合作推进绿色防治 新型杀虫技术田间验证成功

此次田间试验在相关国际合作项目框架下开展，由哈萨克斯坦哈萨克植物保护与检疫科学研究所专家与中国农业科学院植物保护研究所科研人员共同参与实施。

试验地点位于突厥斯坦州卡兹古尔特县牧场区域。研究人员使用以绿僵菌为核心成分的生物制剂开展防治试验，该制剂目前被认为是化学农药的高效替代方案之一，兼具环保优势。

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为评估药效，科研人员将经处理后的蝗虫置于专用田间笼中，每笼20只，并在24小时后设置对照组进行比对观察。在整个监测过程中，专家每日记录害虫死亡情况。

试验数据显示，处理后第三天蝗虫开始出现明显感染症状；第五天死亡率达到70%至80%；至第九天，试验组蝗虫全部死亡。

摩洛哥蝗虫被认为是危害最为严重的蝗虫种类之一，对牧场生态和农作物生产均具有较强破坏力。因此，发展基于生物手段的植物保护技术，被视为推动农业体系绿色转型的重要方向。

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科研人员认为，本次试验结果充分证明该制剂具有较高生物活性，并进一步验证了利用昆虫病原真菌调控蝗虫种群的应用潜力，同时不会对生态环境造成化学污染负担。

下一步，研究团队计划在哈萨克斯坦不同气候区域扩大试验范围，并围绕该技术如何纳入蝗虫监测与防治体系，形成更具操作性的推广应用建议。