哈中合作绿色铜产业项目在阿克托别开工 总投资约1亿美元

（哈萨克国际通讯社讯）位于“阿克托别”经济特区的欧亚一体化绿色铜工业项目日前举行奠基仪式，标志着项目正式启动建设。

该大型工业项目由阿克托别州政府和“哈萨克投资”国家公司（KAZAKH INVEST）支持，在中国北京金一远方控股集团（Beijing Jinyi Yuanfang Holding Group）投资以及“Phoenix Industrial Group”有限责任公司合作框架下实施。

阿克托别州副州长阿布扎勒·阿布迪卡里莫夫（Абзал Әбдікәрімов）、“哈萨克投资”国家公司董事长苏勒坦哈里·肯杰库洛夫（Сұлтанғали Кенжеқұлов）、中国驻阿克托别总领事郭宇、金一远方控股集团首席顾问冯松，以及Guda Wire and Cable（Group）Co., Ltd.执行总裁李昊迭等出席活动。

项目方表示，该项目不仅对阿克托别州意义重大，也是哈萨克斯坦推动完整矿产冶金产业链建设的重要一步。

新工厂计划每年生产2.5万吨精炼铜杆，并将对我国各地区回收的废铜进行深加工，未来有望把阿克托别打造成为区域性铜工业中心。

阿布扎尔·阿布迪卡里莫夫在致辞中表示，根据国家元首指示，当前国家正重点推动制造业发展。

他说：

“为吸引投资、降低进口依赖并推动工业发展，我们此前已在阿丽娅·莫尔达古洛娃（Әлия Молдағұлова）国际机场区域设立总面积达858公顷的‘阿克托别’经济特区。该项目是今年初访问中国期间开展谈判取得的具体成果，也是该经济特区首个落地建设的工厂项目。”

他指出，该项目将成为地区经济新的增长点，并有助于创造就业岗位，提高国产产品竞争力。

“我们相信，该项目将成为哈中互信与高效经贸合作的鲜明范例。”他说。

“哈萨克投资”国家公司董事长苏勒坦哈里·肯杰库洛夫表示，目前中国对哈投资总额已达250亿美元，全国约有250个投资项目处于不同实施阶段。

他说，中亚地区约60%的中国投资流向哈萨克斯坦，这一比例处于较高水平。

他还透露，未来3至5年，哈中双边投资总额有望增至1000亿美元。

根据规划，该项目总投资约1亿美元，计划于2027年正式投产。

项目建成后预计将创造250个长期就业岗位，主要生产铜杆及电缆产品。

产品除供应国内市场外，还计划出口至欧亚经济联盟及欧盟国家市场。

当地政府表示，该项目完全符合国家工业化与经济多元化发展政策。

由于项目落地于“阿克托别”经济特区，投资方将享受税收和海关优惠政策，并可利用当地完善的交通物流基础设施。

此外，项目以废铜为主要原料，也符合“绿色冶金”理念，有助于降低行业碳排放水平。

该项目实施后，将进一步提升本地化生产水平，增强国家出口潜力，并吸引更多外国直接投资进入阿克托别州工业领域，同时推动形成更多高附加值产业链。

【编译：木合塔尔·木拉提】