哈中计划合作建设一座年产能达300万吨的钢铁厂

哈萨克斯坦贸易和一体化部长阿尔曼·沙卡利耶夫访问中国福建省时，福建恒旺投资有限公司就合作实施一项大型投资项目达成了协议。

该项目计划在哈萨克斯坦建设一座年产能达300万吨的钢铁厂，投资额约为12亿美元。如果该项目投产，将创造约2500个新的就业岗位。产品将主要面向国内市场，同时也会出口部分产品。

Фото: Сауда және интеграция министрлігі

此外，哈萨克斯坦正在考虑多个行业的生产本地化项目。目前正与金源纺织公司探讨启动纺纱生产设施和原材料深加工项目。同时，也正与卫华重型机械公司探讨建立起重设备生产设施和工程中心。

目前正在探讨与申达电气（Shenda Electric）合作生产变压器和电器产品的可能性，同时正与金轮高科纤维公司商讨合成纤维和化学加工领域的合作项目。

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总体而言，这些举措旨在哈萨克斯坦打造高附加值生产链，引进新技术，实现生产本地化，并开拓国际市场。

- 福建是中国领先的工业和出口地区之一。我们与中国合作并非着眼于整个国家，而是聚焦于具体的省份层面。通过该地区的港口，哈萨克斯坦产品将能够进入中国南方市场和东盟国家市场。-沙卡利耶夫说。

据QazTrade数据，2025年哈萨克斯坦与福建省的贸易额达到约5.22亿美元。

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【编译：小穆】