哈中合作结硕果——江苏省中亚中心在阿斯塔纳揭牌成立

（哈萨克国际通讯社讯）“中国（江苏省）—哈萨克斯坦”经贸合作论坛日前在阿斯塔纳举行。来自哈中两国政府部门、企业界及相关机构的代表出席论坛，共同探讨深化经贸与投资合作的新机遇。

论坛期间，哈萨克斯坦贸易和一体化部长阿尔曼·沙卡利耶夫（Арман Шаққалиев）与中国江苏省委书记信长星共同宣布江苏省中亚中心正式成立。

与会各方表示，该论坛已成为推动哈中战略伙伴关系进一步发展的重要对话平台。

近年来，在两国元首的战略引领下，哈中关系达到历史最好水平。中国持续巩固其作为哈萨克斯坦主要贸易伙伴之一的地位。数据显示，2025年两国贸易额达到创纪录的490亿美元。

与此同时，哈萨克斯坦也是中国在中亚地区最重要的经贸伙伴。目前，中国与中亚国家贸易总额中约60%来自哈萨克斯坦。

沙卡利耶夫在论坛上表示，在两国领导人战略远见和相互信任的基础上，哈中合作已成为促进经济增长和加强区域互联互通的重要动力。

他说：“我们欢迎江苏企业积极参与工业制造、农产品深加工、油气化工以及数字技术等领域合作项目。江苏省中亚中心在阿斯塔纳落成，是双方互利合作的自然延续，也将成为构建新产业链的重要平台。”

论坛期间，哈方重点介绍了本国投资环境和发展潜力，并邀请江苏企业参与可再生能源、电子商务以及交通物流等领域合作项目。

物流合作成为此次论坛的重要议题之一。双方商定扩大物流领域合作，并计划在阿克套港实施新的集装箱运输项目。该项目将成为“门到边境”一体化物流体系的重要组成部分。

双方还就扩大哈萨克斯坦对江苏出口达成共识。未来，哈萨克斯坦将进一步增加对江苏省的小麦、肉类和蜂蜜等产品出口。

论坛特别介绍了江苏省的发展潜力。作为全球领先的工业地区之一，江苏工业总产值约占全球工业产出的4%。目前，江苏企业正在哈萨克斯坦实施63个投资项目，占江苏省在中亚地区投资总量的47%。

信长星表示，中国和哈萨克斯坦是面向共同未来的好朋友、好伙伴，两国已建立独特而紧密的战略伙伴关系。

他说：“两国经济互补性强，双边贸易额完全有条件实现翻番。我们愿进一步深化人工智能、绿色经济和电子商务等新兴领域合作，并为双向投资创造更加便利的条件。”

据了解，新成立的江苏省中亚中心将作为面向中国企业的一站式服务平台，为企业提供咨询服务、展览展示支持，并推动“丝路电商”等合作项目发展。

论坛结束后，双方重申将继续深化投资合作，推动联合生产项目建设，并进一步扩大经贸往来。