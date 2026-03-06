西哈州举办“感谢母亲”主题活动 表彰冠军背后的母亲力量

活动现场特别向那些在各类国际赛事中为国家争光的运动员母亲致以感谢，同时也向女性运动员及其教练表达了敬意。

在体育赛场上，人们往往关注的是运动员的胜利与荣誉，但这些成绩背后离不开母亲长期以来的教育、信任与支持。本次活动正是对这些长期默默付出的母亲们的一次公开致敬。

Фото: БҚО дене шынықтыру және спорт басқармасы

活动现场气氛温馨而隆重。当地文艺工作者以精彩的表演迎接嘉宾，营造了浓厚的节日氛围。会场还特别设置了展览区，展示为国家争光的冠军运动员及其母亲的照片。仪式开始时，活动的主要嘉宾沿红毯入场，并逐一被邀请登台，赢得现场观众的热烈掌声。对母亲和运动员而言，这一刻都成为难忘的记忆。

西哈萨克斯坦州体育与体育运动管理局局长巴克达乌列特·萨比托夫在致辞中，向培养出优秀运动员的母亲们以及取得优异成绩的女运动员表达感谢。

Фото: БҚО дене шынықтыру және спорт басқармасы

他说，兼具智慧与品格、温柔与坚韧的哈萨克女性始终在为国家荣誉而奋斗。历史上以英勇事迹载入史册的女英雄曼舒克·玛梅托娃和希瓦兹·多斯帕诺娃就是典型代表。如今，这种勇敢与坚毅的精神正在该地区女运动员身上延续。

萨比托夫指出，去年在世界和洲际赛事中获得奖牌的西哈州运动员中，女性占比达到70%，这不仅是值得自豪的成绩，也是该地区体育事业发展的重要成果。

Фото: БҚО дене шынықтыру және спорт басқармасы

他表示，女运动员身上所体现出的拼搏精神和爱国情怀，很大程度上源自母亲的教育与影响。目前，该地区约有1.7万人长期参与体育运动，其中超过40%为女性。这表明，哈萨克斯坦女性不仅象征着美丽与温柔，同时也是坚韧与力量的代表。

【编译：木合塔尔·木拉提】