达·芬奇主题国际展将亮相首都和平和谐宫 展期持续至9月底

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据阿斯塔纳市政府官网消息，“列奥纳多·达·芬奇：文艺复兴之天才”（Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance）国际展览，将于5月19日至9月30日在阿斯塔纳和平和谐宫举行。

据悉，此次运抵首都的展品来自罗马与佛罗伦萨多家博物馆，包括40余件依据达·芬奇著名《手稿》中的图纸与记录精心复原的全比例机械模型。展出内容涵盖飞行器、工程结构、军事器械以及多种超越时代的前瞻性装置，这些发明在后世被认为是现代技术的重要源头。

本次展览规模较大，总展区面积约3000平方米，空间规划按照“水、火、风、土”四大主题板块划分。该设计旨在帮助观众更深入理解达·芬奇对自然力量、运动规律、人体解剖学以及力学原理的研究与探索。此外，展览还设有专门区域，用于展示这位艺术大师最具代表性的画作复制品。

值得关注的是，本次展览采用现代多媒体呈现方式，通过LED隧道、数字投影以及全息装置等视觉技术，生动呈现达·芬奇的奇思妙想，并直观展示其各类发明在现实中的运作方式。

据了解，展览每日开放时间为10:00至20:00（无休息日），展览地点位于独立大道57号和平和谐宫。