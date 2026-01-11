11:33, 11 一月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦百万粉丝博主达斯坦向好莱坞巨星赠披传统袷袢
（哈萨克国际通讯社讯）近日，哈萨克斯坦知名旅行博主达斯坦·穆哈迈德拉希姆在迪拜出席活动期间，向美国著名演员威尔·史密斯赠送并亲手披上了哈萨克传统服饰——袷袢。
在社交媒体上以账号“@bydastann”闻名的达斯坦，受邀参加了由社交平台Instagram在迪拜主办的一场国际盛会。此次活动汇聚了来自世界各地的知名博主、社会名流及公众人物。正是在这一跨文化交流的场合，达斯坦萌生了向好莱坞巨星展示哈萨克文化的想法。
在威尔·史密斯上台表演前，达斯坦便精心准备好了这份极具民族特色的礼物，并在其Instagram动态（Stories）中向粉丝分享了他的计划。
—威尔·史密斯五分钟后就会出现，我正坐在前排，手里准备好了袷袢，我将尝试为他披上。请为我加油，-他写道。
表演结束后，达斯坦走上台，将袷袢披在了威尔·史密斯的肩上。
他回忆称，这一切发生得非常突然且迅速，在周围人还没反应过来与其合影时，他已成功完成了这一文化赠礼举动。
达斯坦因在社交媒体上分享哈萨克斯坦的绝美自然风光而家喻户晓。在过去的九年里，他的足迹遍布哈萨克斯坦各地，通过镜头展现了广阔的草原、壮丽的山脉、绚烂的花海以及许多鲜为人知的秘境。
目前，他的个人账号拥有超过130万订阅者，其视频内容在国际范围内广泛传播，吸引了数百万次的点击与点赞，无数外国网友在评论区表达了对哈萨克斯坦自然之美的向往。
背景资料： 袷袢是哈萨克民族古老且神圣的传统服饰，在哈萨克斯坦及中亚地区被视为极为珍贵的礼品。袷袢通常由厚实的面料制成，内部填充羊毛或棉花，工艺精湛。在哈萨克民间传统中，向贵宾、挚友或德高望重的人士“赠披袷袢”是表达最高敬意与礼遇的传统习俗。
【编译：阿遥】