别克帖诺夫主持交通运输会议 督促加快落实总统发展过境运输任务

会议听取了交通部长努尔兰·萨乌兰巴耶夫及哈萨克斯坦国家铁路公司董事长塔勒哈特·阿尔德别尔格诺夫的汇报。

官方数据显示，2025年哈萨克斯坦交通与仓储行业增加值达到12.2万亿坚戈。2026年1月至3月，该行业同比增长12.8%。

公路运输方面，去年全国公路货运量达3.53亿吨。总长约2000公里的四个大型项目已完工，包括“哈勒巴套—麦卡普恰盖”“塔勒德库尔干—乌斯卡曼”“阿特劳—阿斯特拉罕”和“卡拉干达—阿拉木图”线路。

目前，政府正推进“阿克托别—克孜勒奥尔达”“贝纽—谢克谢乌尔”“中部—西部”“卡拉干达—杰兹卡兹甘”以及萨热阿尕什绕城公路等过境走廊建设，全国道路维修覆盖规模已扩大至1.3万公里。

在欧亚经济联盟内部边境口岸升级方面，去年已有2个口岸完成改造，目前共有37个项目正在施工，计划于2027年前全部完工。

别克帖诺夫在会上批评口岸现代化改造进度缓慢，要求加快所有运营流程。

铁路运输方面，哈萨克斯坦国家铁路公司数据显示，2025年全国过境铁路运输量达到3300万吨，同比增长20%，占铁路总运输量的10%。

2026年第一季度，铁路过境运输量进一步由800万吨增至900万吨，同比增长14%，其中集装箱运输增长6%。

会议特别讨论了跨里海国际运输走廊建设。当前相关部门正推进压缩运输时效、实施“阿勒腾阔勒—波季/巴统”过境费率，并与阿塞拜疆及格鲁吉亚合作伙伴对接数字系统。

目前，全国总长3900公里铁路基础设施项目正在推进，包括“巴赫特—阿亚古兹”“莫因特—克孜勒扎尔”新线建设，以及“杰特艮—阿勒腾阔勒”等区段现代化改造。

会议同时提出，应将国家间口岸通行能力提升至每年1亿吨，以促进国际运输并简化通关程序。

在海运方面，政府要求进一步发挥阿克套港和库雷克港作用，并强调今年需在阿克套港完成130万立方米疏浚工程。

别克帖诺夫还指出，用于“阿克套—巴库”航线的6艘集装箱船采购进度滞后，要求加快新船投运。

民航方面，2025年全国航空客运量达2080万人次，机场旅客吞吐量达3180万人次，其中阿斯塔纳国际机场为920万人次，阿拉木图国际机场为1200万人次。

到2028年前，哈萨克斯坦计划实施11个基础设施项目，包括新建4座机场、2条跑道，以及5座城市机场 现代化改造。今年国际航线网络拟扩大至覆盖30个国家、135条航线。

官方还表示，在总统指示下，哈萨克斯坦本国航空公司使用的国产航空燃油价格已下调，目前机场航油价格约为每吨800美元，增强了区域竞争力。

受此带动，多家外国航空公司开始进入哈市场，包括Centrum Air、Shirak Avia、Martinair、One Air、Atlas Air和MNG Airlines等。

数字化方面，哈萨克斯坦当前已与42个国家开展运输往来，外国运输许可数量较2022年增长3倍。政府已上线CarGoRuqsat系统，并实现与China无限额交换许可，70%的国际运输许可已实现数字化。

2026年3月，哈萨克斯坦还与突厥国家组织成员国启动e-Permit试点，并同步推进国际运输电子货运单（e-CMR）试点项目。

别克帖诺夫表示，总统始终强调，过境运输是哈萨克斯坦最重要的竞争优势之一，但目前部分任务落实仍存在不足，缺乏全面性和执行速度。他表示，将亲自监督相关工作推进情况。

【编译：达娜】