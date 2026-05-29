托卡耶夫主持欧亚经济委员会最高理事会小范围会议

会议开始时，托卡耶夫特别提到当天具有重要象征意义。2014年5月29日，欧亚经济联盟条约正是在哈萨克斯坦首都签署。

托卡耶夫表示，这一历史事件成为欧亚一体化进程中的重要里程碑。自联盟成立以来，欧亚经济联盟已发展成为欧亚“五国”开展合作的重要平台。

“借此机会，我向各位同事致以欧亚经济联盟日的祝贺。祝愿联盟不断发展壮大，继续造福我们的国家和人民。今天的小范围会议将讨论对外贸易、人工智能发展倡议等重要议题。昨天在欧亚经济论坛期间，我们已经围绕这些问题进行了富有内容的交流。我相信，本次会议将一如既往地以建设性方式进行，并达成互利共赢的决定。”托卡耶夫说。

出席会议的还有白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、亚美尼亚副总理姆赫尔·格里戈良以及欧亚经济委员会委员会主席巴赫特詹·萨金塔耶夫。

欧亚经济委员会最高理事会会议是欧亚经济联盟的最高决策机构，由俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦五国元首参与。