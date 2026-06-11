别克帖诺夫主持召开哈萨克斯坦-欧盟对话平台会议

会议讨论了投资环境、技术标准和监管方法的协调、海关管理等热点问题，以及扩大在地质勘探和关键矿产资源领域的合作。

近年来，哈萨克斯坦与欧盟的合作呈现稳步增长势头。截至2025年底，哈萨克斯坦与欧盟的贸易额达到452亿美元。2026年前四个月，双边贸易额达到124亿美元，其中哈萨克斯坦对欧盟的出口额为92.7亿美元。非原材料领域呈现质的飞跃式增长，特别是哈萨克斯坦对欧盟的农产品出口增长了34.3%，达到2.662亿美元。

会上，总理重点阐述了在托卡耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦正在进行的大规模政治和经济变革。随着新宪法的颁布，哈萨克斯坦进入了旨在实现经济多元化和提高人民福祉的新发展阶段。政府工作的重点领域之一是进一步改善投资环境。

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根据国家元首的指示，哈萨克斯坦正在实施积极的投资政策，并更新了2030年前的发展规划。为吸引投资者和高素质专业人才，哈萨克斯坦推出了特殊的签证制度——黄金签证。此外，哈萨克斯坦投资公司（Kazakh Invest）的国际业务也在不断拓展，同时，哈萨克斯坦投资之家（Kazakhstan Investment House）——一个为投资者提供支持的综合中心——正在筹建中。为加强企业保护，哈萨克斯坦总检察长办公室下设投资者权益保护委员会，并将拜铁列克公司（Baiterek）重组为一家国家投资控股公司。

别克帖诺夫指出，哈萨克斯坦一贯奉行透明、可预测、互利共赢的投资政策，并致力于与外国伙伴开展建设性对话。

- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫高度重视与欧盟的合作发展。如今，我们的伙伴关系正在快速发展。目前，哈萨克斯坦超过30%的对外贸易来自欧盟。欧盟对哈萨克斯坦经济的投资总额已超过2000亿美元。这些指标清晰地表明了我们两国之间高度的互利经济利益。在能源安全、工业合作和交通运输发展等领域，哈萨克斯坦始终是欧盟可靠且值得信赖的合作伙伴。-他说。

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会议指出，在重要原材料领域的合作发展迅速。跨里海国际运输路线的发展也备受关注。今年前五个月，该路线的过境运输量增长了69%，车辆数量增长了38%。哈萨克斯坦将“中间走廊”视为与欧盟的主要合作领域之一，并有意进一步推进“全球门户”倡议。哈方也支持就签证便利化问题开展对话。

欧盟驻哈萨克斯坦代表处大使阿莱什卡·辛基奇、负责德国事务的临时代办乌尔里希·金内、哈萨克斯坦欧洲商业协会（EUROBAK）副主席迪亚斯·阿萨诺夫、意大利工业家联合会中亚和高加索地区总经理利维奥·马祖科洛以及Xcalibur Smart Mapping公司总经理赛义德·苏丹诺夫出席会议，并发表了讲话。

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