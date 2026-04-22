托卡耶夫主持召开国际拯救咸海基金会创始成员国元首理事会会议并发表讲话

托卡耶夫在致辞中感谢吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦领导人出席峰会，并表示，此次会议再次表明，中亚国家致力于坚持地区可持续发展原则，推动务实、协调一致的生态议程。各方将围绕基金会未来发展前景展开讨论，并就保护咸海流域生态系统形成共同方案。

“今天的会晤清楚表明，我们致力于坚持地区可持续发展原则，推动务实、协调一致的生态议程。今天，我们将讨论基金会的发展前景，研究旨在保护咸海流域生态系统的共同方案。”他说。

他指出，咸海问题具有广泛国际影响，长期以来持续受到各国和国际组织关注，维护地区稳定与繁荣是各方共同且能够实现的任务。

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托卡耶夫强调，国际拯救咸海基金会是中亚地区协调解决水资源管理和生态问题的唯一区域性制度平台，在凝聚国际支持、推动联合倡议落实方面发挥着重要作用。他表示，在哈萨克斯坦担任基金会主席国期间，在各创始成员国支持下，多项紧迫任务得到持续推进，水能领域合作不断加强，项目融资机制持续拓展，基金会执行委员会的协调作用得到提升，同联合国机构、金融机构和捐助方的合作也不断深化。

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他说，目前围绕咸海流域国家援助行动计划和促进中亚可持续发展的区域环保计划，相关工作正持续推进；在国际组织参与下，地区内已实施30多个项目，相关计划和倡议融资总额超过20亿美元。此外，哈萨克斯坦与世界卫生组织合作制定的2026年至2029年区域路线图，也将为改善咸海周边居民健康与福祉发挥积极作用。

在谈及北咸海生态修复时，托卡耶夫表示，各方共同努力已经取得积极成果。海域蓄水量由18.9立方公里增至23.5立方公里，对咸海周边渔业发展及整体社会经济形势带来积极影响。哈方已建立“咸海”地质公园，目前正推动其列入联合国教科文组织世界地质公园网络。

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不过，托卡耶夫同时指出，尽管已经取得一定进展，但咸海流域生态威胁加剧的速度仍快于现有治理措施。他表示，咸海周边气候已发生显著变化，夏季平均气温上升2至2.5摄氏度，干旱加剧，冬季更加寒冷，百公里范围内降水明显减少，沙尘暴频率和规模不断扩大。每年，阿拉尔库姆沙漠都会向大气中释放数千万吨盐分、沙尘及多种化学物质，对远距离区域土壤、生态系统及居民健康造成负面影响。

“咸海流域的生态形势令人担忧，这一点大家都很清楚。最近一个水文年成为自1950年有系统观测以来冰川状况最差的时期之一。与此同时，地区用水量持续增长，超过80%的水资源被用于农业，而灌溉系统中的水资源损耗依然居高不下。”托卡耶夫说。

他表示，在此背景下，各国应制定协调一致、着眼长远的解决方案，共同展现区域国家协力处理重大战略问题的能力。

围绕地区水问题，托卡耶夫呼吁各国将其视作中亚共同面对、同时受到国际社会高度关注的重大议题，而不是局限于单一国家层面的问题。他指出，应尽快从共识转向行动，并更新基金会工作机制，增强其实践性和执行力，进一步巩固其作为地区核心平台的地位，从而更有效地服务于中亚国家在水资源、生态和可持续发展领域的共同利益。

托卡耶夫还将水务数字化列为当前重点任务之一，提出应在锡尔河和阿姆河流域建立统一自动化监测系统，以提高数据透明度和准确性。他表示，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦已开始在锡尔河流域10个区段推进自动化建设，未来这一经验可推广至整个咸海流域。同时，应尽快完成跨国能源委员会组建，并推动基金会水务委员会与能源委员会机制衔接运行，先围绕锡尔河流域启动，再逐步拓展至整个咸海流域。

在谈到区域协作时，托卡耶夫表示，面对不断加剧的水与生态挑战，各国必须展现团结，通过相互接受的妥协共同克服分歧。他提到，吉尔吉斯斯坦目前暂停参与基金会活动，这是吉方的主权决定，哈方对此表示尊重，同时也高度评价两国在部门间层面保持的工作联系，并愿继续深化合作。

此外，托卡耶夫还强调，应进一步加强同国际组织、捐助方和金融机构的合作，为重点项目争取更多资金支持。他表示，当天在区域生态峰会全会上再次提出设立联合国框架下国际水组织的倡议，并建议将其作为中亚国家共同项目提交联合国审议。同时，还可共同推动设立“咸海国际日”“阿姆河国际日”和“锡尔河国际日”，以进一步提升国际社会对保护咸海水生态系统问题的关注。

托卡耶夫在讲话最后表示，咸海命运不仅是摆在地区国家面前的重大生态挑战，也是检验各方能否携手取得实际成果的重要考题。

“地区的未来掌握在我们自己手中，取决于彼此间的信任对话与紧密合作。水是生命之源。相信此次峰会将为国际拯救咸海基金会工作注入强劲动力，成为地区国家为造福人民开启新一轮合作的重要起点。”托卡耶夫说。

值得一提的是，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫，以及国际拯救咸海基金会执行委员会主席阿斯哈特·奥拉兹拜出席会议并发言。

会议结束后，与会各方签署以下四项成果文件：

《关于哈萨克斯坦共和国担任国际拯救咸海基金会主席国工作进展的决定》； 《关于将3月26日宣布为咸海、阿姆河和锡尔河国际日的决定》； 《关于选举国际拯救咸海基金会主席的决定》； 国际拯救咸海基金会创始成员国元首《阿斯塔纳声明》。

【编译：达娜】