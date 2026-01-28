托卡耶夫主持召开金融监管署会议 强调数字化与国家安全

托卡耶夫总统首先向全体工作人员致以职业节日的问候。他指出，金融监管署成立于五年前国家开启大规模变革的历史时期。五年来，该部门不辱使命，出色履行了所肩负的责任与义务。

—总体来看，在如此短的时间内，你们开展了大量工作，积累了丰富经验。如今，金融监管署已成为在国家经济与国家安全体系中发挥重要作用的独立机构。这是坚持不懈、忠诚履职的结果。我向全体员工表示感谢。但绝不能有丝毫松懈，因为我们面前还有更高的目标和更艰巨的任务。特别是在数字技术与人工智能飞速发展的时代，我们必须以全新的眼光审视自身工作，-托卡耶夫表示。

国家元首认为，如果包括金融监管署在内的执法机构在技术层面落后，可能会对国家安全构成威胁。

—在机构运行中全面引入数字手段和人工智能系统是当务之急。没有这些手段，工作显然无法高效开展。当前，执法机构与犯罪分子的较量，在技术层面已呈现出完全不同的特质。正如你们所知，犯罪分子已开始积极利用人工智能。如果我们的技术滞后，将直接危及国家安全。为保持时代领先地位，我们必须做出科学决策并采取高效行动。执法机构应通过先进的数字解决方案，支持国家变革的快速、高质量落实。这对于正处于大规模经济转型道路上的哈萨克斯坦而言，至关重要。-托卡耶夫强调。

托卡耶夫总统还特别强调了打击侵吞国家财产及欺诈行为的重要性。

—从根本上说，必须坚决打击影子经济，这是一项极其紧迫的任务。金融监管署的职责非常明确，即监督国家资金仅用于造福人民。这一重要任务的完成质量，直接取决于你们的工作，-他指出。

托卡耶夫总统指出，国家正在为该署员工创造高效、安心的工作条件。

—人员编制得到扩充和加强，物质技术装备水平有所提升，薪资待遇也得到了改善，并解决了住房等诸多社会问题。我认为，如有必要，金融监管系统可增加三个将军军衔，这将有助于提升在地方一线工作的优秀员工地位。现在，你们只需撸起袖子加油干。当然，我们已经取得了显著成就：国际合作不断加强，我国顺利通过了金融行动特别工作组的评估；我们已与20家大型加密交易所建立了建设性合作伙伴关系，并在国内成立了专门从事区块链分析的专业部门，这是中亚地区首个此类部门。去年，我们查获了近200家洗钱“空壳公司”，其非法资金流水超过5000亿坚戈；抓获80多个犯罪团伙，捣毁100多个金融骗局（传销）。这一切无疑巩固了国家的经济安全，-托卡耶夫说。

国家元首指示要充分利用人工智能优势，加强分析研判工作。

—我最近签署批准了《违法行为预防法》。根据该法，金融监管署首次被明确为专门从事预防经济犯罪的职能机构。因此，需要采取新型、高效的防范措施。在很多情况下，损失赔偿问题未能得到妥善解决。因此，探究犯罪根源比处理犯罪后果更为重要。2023年评估损失为3250亿坚戈，追回530亿坚戈（约16.5%）；2024年评估损失达4.4万亿坚戈，追回2360亿坚戈（5.5%）；2025年损失降至1350亿坚戈，显著减少，追回200亿坚戈（约15%）。为使预防措施真正奏效，应最大限度发展数字分析手段。该署的信息系统具备大数据分析能力，通过它可以节省大量财政资金，必须进一步扩大该系统的覆盖范围，-他表示。

托卡耶夫总统认为，首要任务是整顿社会领域的财务状况。

—特别是教育、医疗等关系到民族未来的重要领域，必须予以高度重视。在监测金融交易时，应合理运用现代技术手段以取得实效。核心目标并非普查全查，而是及时识别并应对威胁国家经济的风险。在这方面，数字化工作方式不可或缺。但除了人工智能，你们更要相信自身的智慧。我注意到，人们开始过度依赖人工智能，甚至连报告都不亲自撰写，而是交给Grok和ChatGPT。这意味着，人们学的不是如何获取知识，而是如何通过各种方式利用人工智能，其后果将是严重的。我要求金融情报人员具备真正的责任感、创造力和爱国主义精神。具备这些素质的人，必须远离腐败、贪婪和无知。一个无知、贪婪、唯利是图、倾向腐败的人，永远成不了爱国者。他或许会自诩爱国、高喊口号，但大家心里都清楚他不是。我们必须正确理解爱国主义。我在克孜勒奥尔达举行的国家库鲁尔泰会议上谈到过这一点。目前，我们正在审阅新宪法内容。我认为，在这些变革框架下，我们可以明确爱国主义的概念。真正的爱国者，无论是在金融监管署、国有企业、私营企业还是学校，都应当诚实劳动。干好本职工作就是爱国。此外，监测措施不应干扰国家履行社会义务，不应阻碍预算资金按时支用，同时还要关注信息安全、商业安全及个人数据保护问题，-托卡耶夫总统说。

他呼吁重新审视与企业家的协作方式。

—必须消除阻碍商业发展的壁垒。尽管我们多年来一直在开展系统性工作，但“阿塔梅肯”企业家协会及部分企业代表仍提出投诉。所有执法机构必须明白，阻碍商业合法经营，等同于损害国家利益的严重犯罪。去年，金融监管署调查的刑事案件中，有40%因依据不足被撤销。例如，2025年立案2710起，其中1061起因撤诉或无罪被终止。这不仅仅是一个数字，这些案件会导致企业家蒙受损失、名誉受损、团队涣散，阻碍商业发展并破坏投资环境。因此，必须重新审视与企业家的交往方式，做到不偏不倚，保持合理平衡。即使企业家违反了财务法律，也不能立即叫停其经营活动。限制性措施只能在极少数、与其违法程度相匹配的情况下使用。当然，企业家也必须严格守法，不能利用国家的保护来偷税漏税或实施欺诈方案。我们对欺诈行为绝不姑息，-总统说。

托卡耶夫总统关注了加强打击影子经济的问题。

—自新税收政策实施以来，有数据显示，为隐瞒实际流水，现金支付量有所增加。零售商开始根据现金还是转账提供两种价格以抵消税负。对此绝不能坐视不管，否则将使国家完善税收征管的努力付诸东流。此外，通过隐秘加密操作洗钱和非法转移资本已成为突出问题。截至目前，已取缔130个非法加密货币兑换点，资金流水超过620亿坚戈，冻结资产26亿坚戈。然而，社交媒体上的加密货币兑换广告仍屡禁不止，说明问题尚未根治。据国际组织评估，我国仍是资本外流规模较大的国家之一，而因该罪名获刑的人却寥寥无几。非法资本外逃直接威胁国家经济安全。请该署就上述问题提交具体建议，-他说。

国家元首指出，金融监管署面临着诸多复杂而艰巨的任务。

—你们肩负的责任极其重大。该署应与总检察院、国家安全委员会、内务部等其他执法部门协同作战，这些部门也应给予金融监管署必要支持。职权交叉、无谓竞争和内耗都会损害国家利益。在当前全球战略不确定性加剧的背景下，这尤为危险。决不允许任何敌对势力损害我们的国家利益。我常说：“独立高于一切。”金融监管署全体员工应时刻铭记这一点。每一位员工首先都应是正直的公民和过硬的专业人员。恪守清廉、忠于誓言是你们的天职。“法律与秩序”准则不只是口号，而是每一位公职人员、每一个人都应从自身做起的自觉行动。我们正在建设一个公正、安全、强大、廉洁且先进的哈萨克斯坦。我们已经进入大规模变革的决定性阶段。宪法改革已经启动，相关委员会正在积极开展工作。所有建议都将被认真分析，并制定修正案草案。民众将了解该草案，并在全民公投中作出最终决定。由此，我国将形成全新的社会政治体系。我们将以全新的动力，继续致力于维护国家稳定、改善投资环境和提高人民福祉，-托卡耶夫总统总结道。

会上，金融监管署署长扎纳特·埃利玛诺就部门工作及未来计划作了汇报。

托卡耶夫总统还向一组在履行职责中表现突出的金融监管署员工颁发了国家荣誉奖章。

【编译：阿遥】