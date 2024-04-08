别克帖诺夫主持召开全国防汛指挥部会议

会议指出，截至7日，全国仍有10个州处于紧急状态，分别是阿克莫拉州、阿克托别州、阿特劳州、卡拉干达州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、西哈州、北哈州、阿拜州和乌勒套州。全国积雪覆盖率为15%，而北部、东部和中部地区积雪覆盖率约为40%。

会议还指出，已有超过1.2万人、800多辆车辆、400多台排水设备和水上交通工具投入抗洪救灾工作。为确保人员安全，已有超过7万人从灾区撤离。

会议听取了农业部相关汇报。据介绍，通过采取相关措施，已有6万多头牲畜被转移到安全地带。为防止受灾地区出现兽疫，农业部全国防疫队正在与各州政府合作，加紧收集和处理死亡动物尸体。

政府首脑别克帖诺夫对相关部门下达了以下指示：

卫生部要加强灾区卫生防疫工作，重点保障饮用水质量。

农业部要确保对家畜和野生动物进行必要的疫病监测，坚决防止出现重大兽疫。

内务部要采取措施确保被疏散民众财产安全。

各州政府要确保疏散安置点民众的基本生活物资供应，并制定灾后重建期间的临时安置方案。

【编译：阿遥】