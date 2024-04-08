07:27, 08 四月 2024 | GMT +6
别克帖诺夫主持召开全国防汛指挥部会议
（哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫7日在阿特劳市主持召开了全国防汛抗洪措施协调与汛期应对指挥部的现场会议。会议采用视频连线方式，各部部长和各州州长参加了会议。
会议指出，截至7日，全国仍有10个州处于紧急状态，分别是阿克莫拉州、阿克托别州、阿特劳州、卡拉干达州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、西哈州、北哈州、阿拜州和乌勒套州。全国积雪覆盖率为15%，而北部、东部和中部地区积雪覆盖率约为40%。
会议还指出，已有超过1.2万人、800多辆车辆、400多台排水设备和水上交通工具投入抗洪救灾工作。为确保人员安全，已有超过7万人从灾区撤离。
会议听取了农业部相关汇报。据介绍，通过采取相关措施，已有6万多头牲畜被转移到安全地带。为防止受灾地区出现兽疫，农业部全国防疫队正在与各州政府合作，加紧收集和处理死亡动物尸体。
政府首脑别克帖诺夫对相关部门下达了以下指示：
- 卫生部要加强灾区卫生防疫工作，重点保障饮用水质量。
- 农业部要确保对家畜和野生动物进行必要的疫病监测，坚决防止出现重大兽疫。
- 内务部要采取措施确保被疏散民众财产安全。
- 各州政府要确保疏散安置点民众的基本生活物资供应，并制定灾后重建期间的临时安置方案。
【编译：阿遥】