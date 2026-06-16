托卡耶夫主持召开安全会议例会 重点讨论航天工业发展

托卡耶夫在会上强调航天工业的战略意义，并指出，必须确保卫星通信系统和航天基础设施稳定、高效运行。

哈萨克斯坦政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫详细汇报了重点项目推进情况。这些项目主要涉及扩大卫星系统在经济和公共管理领域的应用、完善航天基础设施建设，以及推广基于空间数据的各类应用解决方案。

托卡耶夫表示，当前全球航天领域正在发生重大变化。航天产业被大国"封闭俱乐部"垄断的日子一去不复返，越来越多的私营企业开始进入这一领域，并积极参与通信、广播、导航、空间监测、科学研究以及互联网接入等多个方向的发展。

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会议还讨论了航天科研的发展问题，特别强调要进一步加强对天体物理学等基础科学研究的支持。同时，与会人员对“巴伊铁列克”项目的推进情况给予积极评价，认为该项目对于提升国家科技和工程技术能力具有重要意义。

谈及国际合作时，国家元首指出，有必要继续深化与俄罗斯联邦以及其他国际伙伴在航天领域的战略合作。会议还关注了拜科努尔市及周边地区居民社会生活条件的改善情况。

会议结束时，托卡耶夫向政府下达了一系列具体指示，要求加快推进航天工业现代化建设，更好发挥航天产业在国家经济和科技发展中的作用。