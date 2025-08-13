托卡耶夫总统主持召开安全会议例行会议

与会者认为，吸毒是一个复杂的社会和法律现象，并讨论了打击吸毒问题。

会议听取了内务部部长叶尔詹·萨德诺夫、国家安全委员会主席叶尔麦克·萨赫姆巴耶夫、卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃和金融监管署署长扎纳特•埃利玛诺夫的报告。

国家元首表示，这一社会弊病的蔓延情况无论在国内还是在国际上都已达到令人担忧的程度。

- 毒品是我们这个时代的一种弊病，对社会极其危险。它正在摧毁年轻人的未来，威胁着国家的健康。全球毒品滥用和贩毒的趋势令人担忧。许多国家的政府已开始将毒品问题视为一种更广泛的社会、经济和法律现象，而非仅仅将其视为一种生理和心理成瘾。“麻醉”一词恰好体现了这种视角的本质。-总统说。

专家和科学家表示，麻醉品的概念比吸毒成瘾要广泛得多，它与社会、经济和法律问题有关，包括国家安全问题。托卡耶夫总统指出，吸毒者没有得到充分治疗和康复措施的事实，并表示需要解决这个问题。

- 许多吸毒成瘾者和他们的亲人都隐瞒自己的问题，因为害怕被公开和被公众讨论。-他说。

会议指出，国家对吸毒人员要宽容，对贩毒要严格、零容忍。托卡耶夫认为，另一项重要任务是加强信息和分析工作，收集和处理与贩毒相关的统计数据，并监测毒品的传播。

总统指示加强预防吸毒的措施，特别是在教育和信息领域。

国家元首表示，不应允许在年轻人中推广毒品。同时，他指出，互联网和媒体行业存在一种美化使用违禁物质和酒精的不良趋势。

会议特别关注了提高识别、打击和惩治毒品犯罪有效性的复杂问题。

- 任何种类的毒品的生产和销售都应受到严格禁止和国家严格控制。-总统说。

托卡耶夫总统强调，要加大打击跨国有组织犯罪的力度，揭露贩毒窝点和加工点。他同时还强调了管控可疑金融交易的重要性，并表示执法机构不应忽视这一问题。

最后，总统强调了社区动员在打击毒品犯罪方面的重要性。他还向政府、各地方州长和国家主管部门提出了一系列具体指示，要求加强预防吸毒和打击贩毒的措施。

