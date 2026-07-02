托卡耶夫总统主持召开外国投资者理事会第38次全会

—尽管外部环境充满挑战，哈萨克斯坦经济去年仍实现6.5%的增长，国内生产总值突破3000亿美元大关。在吸引外资方面，我国继续保持中亚地区领先地位，累计吸引外国直接投资超过1500亿美元，占该地区吸引外资总额的约70%。这些经济成果的取得，主要得益于政治稳定。全民公投通过的新宪法已成为广泛认可的国家根本法，其在本次会议前夕生效，具有重要象征意义。新宪法相关规范将为投资者提供最高级别的权益保障，-托卡耶夫表示。

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托卡耶夫指出，哈萨克斯坦已为国际商业构建了具有吸引力的现代制度环境。为简化投资流程，哈萨克斯坦已推出基于“单一窗口”原则的国家数字投资平台。

—投资总部的设立，旨在快速作出决策，并为投资者提供国家层面的全方位支持。除制度性保障外，我们还为企业提供长期激励机制。目前，外国企业家已可享受税收优惠及简化移民手续的“黄金签证”制度，但这只是开始，未来仍有大量工作需要推进，-他说道。

托卡耶夫强调，世界正迈入技术变革新阶段，人工智能将成为全球发展的重要驱动力。

—在国家投资政策中，人工智能技术被列为重点方向。这将帮助我们减少重复性流程，建立“智能筛选”机制，从而为投资者提供更快速、精准和高效的服务。根据联合国贸易和发展会议预测，到2033年全球人工智能经济规模将接近5万亿美元，未来十年预计增长约25倍，充分体现人工智能在全球经济中的重要地位。我国正积极参与这一进程。我在去年的国情咨文中提出，将哈萨克斯坦建设为全面数字化国家的目标。为确保系统推进，2026年被确定为“数字化和人工智能年”。在明确发展方向的同时，我们将全面保障数字安全。新宪法已明确公民个人数据保护原则。为加强制度基础，我们成立了人工智能与数字发展部，并设立人工智能发展委员会，-托卡耶夫表示。

托卡耶夫向理事会成员介绍，哈萨克斯坦正在积极建设现代数字基础设施，目前两台基于先进技术的超级计算机已在哈萨克斯坦成功投入运行，这在中亚地区尚属首次。

—适应数字时代的现代法律框架将为投资提供保障。近期议会通过的《数字法典》《人工智能法》及《数字哈萨克斯坦》战略，为技术发展勾勒出清晰路线图。这些文件将为创新发展、吸引投资及扩大国际合作创造有利条件。此外，我们正筹划建设“数据处理中心谷”，将其打造为全球资本与领先科技企业的集聚地。目前，亚马逊、G42等企业已开始探讨参与该生态系统的可能性，-国家元首补充道。

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托卡耶夫指出，哈萨克斯坦正持续加大人力资本投资。目前，Alem.ai国际中心已开设TUMO和Tomorrow School等新一代教育项目。

—通过与Telegram和Presight等国际伙伴合作，我们建立了现代化实验室。人工智能正逐步融入哈萨克斯坦教育体系。根据我签署的总统令，人工智能将成为基础教育现代化的重要组成部分。当然，这并不会取代教师，而是拓展其能力边界。该总统令涵盖个性化学习机制建设、数字基础设施巩固、法律体系完善及教育标准更新。目前试点项目已启动，成熟经验将逐步推广至全国。这一倡议旨在缩小城乡教育差距，确保每一位儿童都能在人工智能时代获得优质教育，-托卡耶夫说道。

此外，托卡耶夫强调，人工智能正成为提升国家治理效率的重要工具。他提到，世界知名人工智能专家、人工智能发展委员会成员李开复博士近期在阿斯塔纳为哈萨克斯坦高级官员举办专题研讨会，围绕人工智能在国家战略管理中的应用、AI驱动运营模式以及国家技术栈建设等议题进行了深入交流。此外，哈萨克斯坦首所人工智能专门大学已正式招生，旨在打造前沿科研与高端人才培养中心。

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在物流体系方面，托卡耶夫强调，“Smart Cargo”数字平台已正式投入运行。该平台基于“单一窗口”原则，实现主要交通走廊的全面数字化。

—在油气领域，我们的数字化转型同样取得显著进展，重点在于建立碳氢生产与加工设施的数字孪生系统。同时，从原材料生产到销售的全链条石油及成品油数字化监管体系正在逐步建立。通过人工智能应用，可实现设备故障预测、生产流程优化及运行稳定性提升。此外，阿斯塔纳国际金融中心正逐步成为人工智能创新解决方案的重要测试平台，依托英国法系优势及先进数据保护体系，为国际商业提供透明规则与法律保障，-他说。

托卡耶夫指出，关键矿产资源领域的透明治理与技术生态体系建设，是当前极具潜力的合作方向。

—关键矿产资源是新工业时代的核心战略资源。为应对全球变化，哈萨克斯坦持续完善法律框架与监管机制，为与全球领先企业合作创造最佳条件。我们已启动“矿产资源综合利用平台”，实现与许可和监管相关的22项公共服务自动化。超过470万份历史地质资料已纳入国家统一数字基金，并通过人工智能转化为可机读格式。此外，在阿斯塔纳设立“稀有金属区域研究中心”的倡议下，我们将建立面向国际投资者提供高精度地质数据的统一平台，-托卡耶夫指出。

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托卡耶夫还强调，交通物流是国家长期发展战略的重要组成部分。

—我们的目标是将哈萨克斯坦打造为连接亚洲与欧洲的主要物流枢纽。共有13条国际交通走廊经过我国，中国与欧洲之间约85%的铁路货运量途经哈萨克斯坦。过去15年间，我国在交通基础设施领域投资超过350亿美元。同时，我们深刻认识到，高质量基础设施必须与先进数字解决方案相结合，因此正推动整体物流生态数字化转型，-他说。

国家元首表示，自去年年底以来，哈萨克斯坦已启动“Smart Cargo”统一数字平台建设。该平台遵循“单一窗口”原则，为海关、物流及商业活动提供综合服务。

—该平台将所有关键流程整合至统一数字环境中，有效减少行政壁垒并缩短过境时间。在第一阶段，中国至乌兹别克斯坦方向的过境业务已实现全面数字化，边境通关流程也已电子化。这不仅提升国际运输效率，也显著增强透明度。由此，经由哈萨克斯坦的货物运输对欧亚地区的国际商业伙伴而言，将更加高效、经济且可靠，-托卡耶夫说道。

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托卡耶夫指出，确保农业可持续发展是国家战略重点之一。当前，人工智能与现代自动化技术正成为新一轮农业变革的核心驱动力。

—这些技术将显著提升作物产量、节约水资源并降低环境影响。我们高度重视这一方向。依托数字技术实现的精准规划与预测分析，我国已连续两年实现2700万吨粮食产量，创历史新高。为巩固成果，我们正在推进农田全面数字化，并加快无人机、卫星导航及自动气象站部署。同时，所有国家支持政策及农业补贴正在向数字化转型，以减少行政程序。此外，畜牧业领域已启用综合数字平台，实现去纸质化管理，确保数据真实性。目前已有200余家农业企业采用“智慧农场”模式，通过人工智能与数据分析进行运营管理。此外，我们还在构建覆盖全链条的数字系统，实现从生产端到消费端的透明追踪，-他表示。

托卡耶夫强调，哈萨克斯坦的目标不仅是发展农业，更要成为农产品深加工区域中心。

—我们不仅满足于原材料出口，更致力于在国内生产高附加值产品。因此，发展食品工业、引进先进技术并构建稳定供应链体系至关重要。该领域在各生产环节均具有巨大投资潜力。我们正积极引入人工智能、机器人技术及工业4.0解决方案。基于AI的质量控制系统、预测性维护、自动化生产线及智能供应链管理，将显著提升效率并保障产品质量符合国际标准。同时，对智能物流、自动化仓储、冷链设施及现代包装技术的投资，将推动形成完整数字化产业链。我们诚挚邀请国际投资者、食品生产企业、科技公司及人工智能开发者参与这一转型进程，-他说。

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在总结发言中，托卡耶夫指出，将阿拉套建设为具有特殊法律地位的数字中心，是国家的重要任务之一。

—我们正在将阿拉套打造为哈萨克斯坦首个完全数字化城市，遵循“默认数字化”原则，所有行政流程均在数字环境中运行。在此，我们诚邀国际投资者利用这一特殊制度优势，共同开展高科技与高附加值项目。人工智能发展与数字主权强化，对于保障国家长期可持续发展具有重要意义。我坚信，国家与商业界之间的长期互利合作，将成为释放数字经济潜力、推动国家繁荣的重要基础，-托卡耶夫表示。