托卡耶夫主持人工智能发展委员会会议 强调加快建设数字化国家

总统在会上指出，世界正迈入全新的技术变革阶段，其速度和规模已远超19—20世纪的工业革命，现实世界与数字空间之间的界限正逐渐消融。他强调，人工智能正成为全球经济的核心支柱，大数据则成为关键资源，我国已将人工智能确立为重要战略方向，目标是建设现代数字化国家。当前相关制度基础和基础设施已基本形成，下一步应将人工智能技术广泛应用于经济各领域，同时在推进过程中兼顾“技术审慎原则”和国家利益。

总统责成政府就数字经济对国内生产总值的实际贡献提出评估方案。他指出，当前数字经济概念尚未完全成型，相关统计方法也不统一，在提出将其占比提升至5%时，应区分实体经济增长与创新收益，避免以笼统指标形成“表面增长”，从而影响对数字化和人工智能实际贡献的客观判断。政府需会同战略规划与改革署制定科学评估机制。

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托卡耶夫强调，没有统一的国家数据体系，就无法充分发挥人工智能的作用。他指出，全球范围内发达经济体与发展中经济体之间的差距正在迅速扩大，人工智能领域的资本和技术高度集中，如果不及时采取果断措施，未来将难以弥补“技术鸿沟”。他表示，当前我国已面临“中等收入陷阱”的风险，传统资源和廉价劳动力优势逐渐减弱，新兴增长动力尚未充分形成，因此有必要加快建设大型数字平台，推动经济向数字化加速转型。

总统还介绍了当前推进的重点项目。根据世界银行数据，数字经济在全球GDP中的占比已超过15%。我国近期已上线统一海关申报平台，报关时间缩短至1分钟以内，大部分流程实现自动化处理；“Smart Cargo”国家物流平台正在建设中，可直接接入127个数据源，为合规企业提供快速通关服务。在税务领域，统一税收管理系统将文件处理时间从1小时缩短至1分钟，服务超过200万纳税人。“Smart Data Finance”平台汇集78个数据源，实现对资金流动的实时分析，有效防范高风险支付。国家商品目录已纳入2300多万种商品，为政府采购提供预测分析模型，每年可节省超过2000亿坚戈预算资金。

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托卡耶夫指出，推广数字坚戈的应用将从根本上改变经济运行规则，有助于提升预算透明度并降低交易成本。他表示，我国无现金支付占比已超过80%，同时已建立数字资产和加密货币监管法律框架，为房地产、黄金及企业股权等资产的代币化提供条件，目标是打造区域领先的加密产业中心。他要求政府与国家银行尽快明确数字资产发展重点方向。

总统强调，向“实时经济”转型至关重要。他指出，传统管理模式下，审批流程冗长、协调复杂，可能导致资源使用效率下降约30%。借助人工智能驱动的平台模式，可实现持续预测性监测，提前识别异常交易。同时，仅依赖国家资源并非长远之策，应通过制度设计保持私营资本的竞争力，政府需提出具体激励措施。

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在谈及衡量数字化成效时，总统指出，应建立清晰可量化的指标体系，尽快在各部门推行基础统计系统，对数字化项目进行全面评估。他强调，数字化转型事关国家发展方向，“要么建成高效数字经济，要么被时代淘汰”。

托卡耶夫还指出，仅靠人口增长无法保障国家竞争力，必须强化智力资本并提升劳动生产率。他透露，今年将在中亚地区开设首所人工智能大学，并通过与国外高校合作推动基础与应用科研发展。政府需尽快建立从科研到市场的完整转化链条，推动技术商业化，完善税收激励和联合投资机制，构建完善的风险投资生态体系。

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总统同时要求政府深入推进“数据处理中心集群”项目建设。他指出，可靠的数字基础设施是实现技术自主的重要前提，其重要性不亚于能源和物流体系。我国需发展面向人工智能和云计算服务的基础设施，打造数据中心集群，为科研和企业提供算力支持，并按照国际标准推进相关建设。

在网络安全方面，总统强调，必须为所有国家技术产品建立安全标准，切实保护个人数据安全。他指出，数字安全问题已超出虚拟空间范畴，中东局势表明全球数字基础设施同样面临风险。为吸引国际资本，我国必须确保制度稳定与基础设施安全，在开放、国际合作与国家利益之间保持平衡，推进国家“数字枢纽”建设目标。

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托卡耶夫还表示，为吸引全球高端人才和投资，我国正在优化移民政策，并全面转向数字化管理。“黄金签证”制度已正式推出，为持有人提供长期居留、税收优惠及教育和医疗服务等便利条件。

总统强调，应加快建立以数据为核心的治理模式，将国家数据资源进行系统整合并实现机器可读，以支撑人工智能发展。他指出，大量宝贵信息仍沉积在档案中，亟需数字化处理。政府需尽快构建统一数据网络，并制定国家数据质量标准。

托卡耶夫提议在下一次会议上重点讨论人工智能在工业领域的应用。他指出，人工智能的战略价值取决于其与实体经济的融合程度，应重点推进矿业、能源、农业和物流等领域的数字化升级，通过发展工业数据和“数字孪生”技术，实现生产过程自动化和效率提升。

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会上，副总理兼人工智能与数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫、国家银行行长提穆尔·苏莱曼诺夫以及多位国际专家和企业代表发言。会议结束后，总统与人工智能发展委员会成员合影留念。

【编译：木合塔尔·木拉提】