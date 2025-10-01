托卡耶夫主持人工智能发展理事会首次会议 强调教育应用并宣布设立研究型大学

这一理事会通过总统令设立，作为咨询与协调机构，负责制定国家人工智能发展战略，推动相关技术在经济和公共治理中的应用，并就行业规划和战略文件提出建议。此次会议的召开，标志着哈萨克斯坦在人工智能、科研与数字技术领域迈出新的战略步伐。

托卡耶夫在开幕致辞中感谢到场的理事会成员，并指出本次会议以“教育领域的人工智能：巨大机遇与挑战”为主题。总统强调，教育和科研是国家战略性领域，必须率先探索人工智能的应用，尤其在人才培养和人力资本发展方面。会议讨论了人工智能在教学过程、人才培养以及推动经济多领域应用中的作用，强调其对未来发展的重要意义。

在会议上，托卡耶夫宣布将设立一所专门从事人工智能的研究型大学，并要求政府在年底前提交具体方案。总统表示：

- 这所高校应当赋予特别地位，同时引入世界一流大学作为合作伙伴。它不仅是教育和科研机构，更应成为创新与国际合作的中心。其核心目标是培养能够将人工智能广泛应用于经济各领域的高素质人才。

托卡耶夫回应社会可能存在的疑问时指出，建立该大学的目的在于为国家提供在人工智能时代保持竞争力的专业人才，推动创新和科研发展。

首次会议吸引了哈萨克斯坦政府领导、总理沃勒扎斯·别克帖诺夫及相关部委负责人出席，同时还邀请了来自阿联酋、美国、中国等国的国际知名专家和学者参会。其中包括：阿联酋人工智能、数字经济及远程工作事务部长奥马尔·奥拉马，创新工场董事长李开复，康奈尔大学荣休教授、上海大学计算机科学中心主任约翰·霍普克罗夫特，加州大学圣地亚哥分校校长普拉迪普·科斯拉，未来学家、加州大学伯克利分校商学院讲师奥拉夫·格罗特，联合国“人工智能向善”倡议执行委员会主席艾卜特萨姆·阿尔-马兹鲁伊，以及Oxford Insights公司首席执行官理查德·斯特林等。

