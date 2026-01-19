阿拉木图入选西班牙主流旅游杂志《Viajar》全球五大滑雪之都

在相关报道中，阿拉木图与奥地利因斯布鲁克、萨尔茨堡以及法国格勒诺布尔等享誉世界的冰雪胜地齐名。这些城市均以完备的冬季运动基础设施和充满活力的户外旅游氛围而著称。

据悉，这篇专题报道是《Viajar》杂志代表团实地考察阿拉木图后的深度成果。此次考察由Almaty Tourism Bureau全程协助，向媒体嘉宾全方位展示了这座城市的标志性旅游景点、自然风貌以及深厚的文化底蕴。

Фото: акимат Алматы

《Viajar》对琼布拉克高山滑雪场给予了重点推介。游客可以乘坐缆车攀升至海拔3000多米的高峰，领略壮丽的山峦美景。同时，拥有“世界最高海拔露天冰场”美誉的麦迪奥冰上综合体也令外媒记者赞叹不已。《Viajar》指出，无论是登高望远的震撼体验，还是城市中丰富多彩的文化与美食生活，都让阿拉木图对国际游客展现出前所未有的吸引力。

《Viajar》杂志创刊于1978年，是西班牙最负盛名的专业旅游媒体之一，专注于推广文化体验、户外运动及研学旅行。此次关于阿拉木图的报道显著提升了该市在国际舞台上的知名度，进一步巩固了其作为“全年候国际旅游目的地”的市场地位。