专访旅俄哈萨克族裔博主莉亚·贝尔艮：传承文化根脉，展现现代风采

在接受文化网站QAZAQ CULTURE的采访时，她分享了自己追寻身份认同的心路历程，阐释了正确佩戴民族服饰与饰品的重要性，并探讨了如何通过Instagram传递对文化根脉的尊重。

QAZAQ CULTURE：您以“民族博主”自称，这个身份对您意味着什么？您如何定义自己的民族根脉？

莉亚·贝尔艮：对我而言，民族博主不仅是向大众展示哈萨克传统与习俗的人，更是在现代社会中守护文化与历史的能力。即使身处莫斯科，我始终能感受到与祖国、与根脉的紧密联结。我会穿着民族服饰乘坐地铁，向年轻人讲解我们的传统。这不仅是一个博客，更是我发自内心的热爱与使命。

QAZAQ CULTURE：您是如何决定将民族主题与博客结合起来的？是什么激发您公开分享传统？

莉亚·贝尔艮：一切自然而然地开始。移居莫斯科后，我想通过博客表达自己，同时不想与祖国失去联系。渐渐地，我发现外国人对哈萨克文化、传统和我们的团结精神表现出浓厚兴趣，这激励我与粉丝分享民族内容。

QAZAQ CULTURE：您曾在社交媒体上写道：“虽然我是移居莫斯科的哈萨克女孩，但我的灵魂始终属于广袤草原和传统。”在适应新环境的同时，如何保持文化根脉的平衡？

莉亚·贝尔艮：刚到莫斯科时，一切都陌生而新鲜，但适应新环境并不意味着遗忘自己的根。哈萨克文化是我的内在指南针，无论身处何地，它都指引我坚守本真，不迷失自我。

QAZAQ CULTURE：您计划以其他形式推广民族文化吗？比如出版书籍、拍摄纪录片或举办线下活动？

莉亚·贝尔艮：目前我专注于博客运营，但如果粉丝的兴趣持续增长，我会考虑投入书籍或纪录片等新项目，全力推广哈萨克文化。

QAZAQ CULTURE：您是否有意通过正式或民间项目影响文化政策？

莉亚·贝尔艮：我没有明确设定这个目标。但如果我的博客能成为更大事业的一部分，激励年轻人并对公民社会产生积极影响，我愿意积极参与推广民族历史与文化的项目。

QAZAQ CULTURE：您即将步入婚姻殿堂。在跨国婚姻中，您如何计划传承传统？家人对您的决定有何反应？

莉亚·贝尔艮：对我来说，传承传统至关重要。哈萨克与鞑靼文化有许多共通之处，双方家庭对我们的决定表示支持和尊重。

QAZAQ CULTURE：在民族博主之路上，您对自己有哪些重要的认知？

莉亚·贝尔艮：首先，我的身份是我的力量，传统是我的支柱和声音。越深入了解民族文化，我越能清晰认识自我。这不仅是一种潮流，我的文化热爱愈发深厚且有意义。

QAZAQ CULTURE：您的受众群体是谁？

莉亚·贝尔艮：我的主要受众约70%是哈萨克斯坦人，这让我非常骄傲。此外，还有来自中亚其他国家的粉丝。我的目标是将哈萨克文化推广到海外，未来计划用英语运营博客。

QAZAQ CULTURE：您的博客目标和使命是什么？

莉亚·贝尔艮：我想展现作为现代哈萨克女性是多么重要、有趣且优雅。我希望同龄人不因自己的根脉而羞涩，而是通过语言、文化、幽默和风格自豪地展现自我。我的博客是保留民族文化的一种轻松现代方式，同时不失本真。

【编译：木合塔尔·木拉提】