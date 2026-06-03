阿拉木图超级滑雪场项目主要承建方确定

6月3日，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开哈萨克旅游发展有限公司董事会会议，听取阿拉木图山地集群开发项目推进情况汇报。

会上，哈萨克旅游发展有限公司首席执行官叶尔詹·叶尔肯巴耶夫介绍了阿拉木图超级滑雪场项目的最新进展。

—我们已就项目核心基础设施的设计和建设作出一系列关键决定。这意味着阿拉木图超级滑雪场项目已顺利完成前期筹备，正式进入建设实施阶段，-叶尔肯巴耶夫说。

根据公开招标结果，法国POMA公司将负责项目11条索道系统的建设工作。作为全球索道设备制造领域的知名企业，POMA成立于1936年，迄今已在全球90多个国家完成近8000个项目。按照规划，未来滑雪场将建设包括3S索道系统、10人座厢式缆车以及多种类型滑雪吊椅索道在内的现代化运输体系。

与此同时，加拿大StructureCraft公司将参与项目木结构建筑的设计和制造工作，相关建设方案将依据国际知名建筑事务所Foster + Partners制定的总体设计理念实施。项目施工准备及综合项目管理工作则由美国Hill International公司负责。

—在项目建设的所有阶段，必须严格把控设计质量、安全标准以及国际环保要求的落实情况，-别克帖诺夫强调。

政府预计，阿拉木图超级滑雪场项目建成后，将显著提升阿拉木图山地集群的国际旅游吸引力，并为当地经济发展带来积极带动作用。同时，该项目还将为居民和游客打造符合国际标准的现代山地旅游基础设施。

目前，各项建设工作正按照既定计划有序推进。根据规划，阿拉木图超级滑雪场度假区将于2028年12月正式投入运营。