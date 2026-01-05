中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    07:37, 05 一月 2026

    主要产油国宣布维持2月和3月产量不变

    哈萨克国际通讯社讯）据新华社报道，石油输出国组织（欧佩克）4日发表声明说，欧佩克和非欧佩克产油国中的8个主要产油国决定，维持2025年11月初制定的产量计划，在2026年2月和3月继续暂停增产。

    OPEC upgrades 2026 global oil demand outlook
    Photo credit: The Kazakh Ministry of Energy

    沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿拉伯联合酋长国、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼的代表当天举行线上会议，讨论国际石油市场形势及前景。

    声明说，由于季节性因素，上述国家决定在2026年2月和3月暂停增产步伐，产量与2025年12月及2026年1月保持相同。

    声明还说，为维护石油市场稳定，8国将根据市场情况灵活调整增产节奏。

    上述8国2023年4月宣布日均约165万桶原油的自愿减产措施，并于2023年11月再次宣布日均220万桶原油的额外自愿减产措施。此后，这两大减产措施多次延期。但在此期间，美国、加拿大等国原油产量增加，导致欧佩克失去部分市场份额。

    2025年3月，上述8国决定自同年4月1日起逐步增加原油产量。5月、6月和7月日均增产41.1万桶，8月日均增产54.8万桶，9月日均增产54.7万桶，10月、11月和12月日均增产13.7万桶。

    2025年11月，欧佩克发表声明说，8国决定在2026年1月、2月和3月暂停增产步伐，产量与2025年12月保持相同。

    石油 欧佩克
