哈萨克斯坦审视主要行业经济初步增长成果

在其主持的经济增长保障工作小组会议上，讨论了今年前9个月主要行业的经济初步增长成果。

农业

根据2025年前8个月的数据，农业总产值增长3.4%，约达3.6万亿坚戈。预计9个月增长率为2.3%。

增长主要由畜牧业（增长3.2%，产值2.26万亿坚戈）和种植业（增长4%，产值1.25万亿坚戈）推动。

下一阶段的增长预计将在10月通过谷物、油料作物及其他作物的全面收获实现。

食品加工及饮料行业

前8个月，食品生产增长10.1%（产值达2.5万亿坚戈），饮料生产增长7.1%（产值8130亿坚戈）。

增长得益于糖（增长24%，产量12.28万吨）、肉类罐头（增长29.7%，产量5800吨）、植物油（增长27%，产量59.5万吨）、香肠制品（增长8.8%，产量5.12万吨）和黄油（增长15%，产量2.52万吨）的产量提升。

预计9个月食品生产将增长10.9%，饮料生产增长7%。

Фото: ҚР Ұлттық экономика министрлігі

采矿业

1至8月，原油产量达6740万吨（较2024年同期增长13.4%）。其中，田吉兹油田产量显著增长（较2024年增加2683万吨，增长42%），卡拉恰甘纳克油田产量为838万吨（增长4.6%），而卡沙甘油田产量下降1.9%，至1216万吨，主要是由于维修工作影响。

9个月预测：原油产量7560万吨（增长13%），天然气产量516亿立方米（增长17%）。2025年天然气产量目标为628亿立方米（增长6.4%）。同期，原油加工量为1220万吨（增长5.6%），预计9月底达1400万吨（增长5.9%）。

石油产品产量前8个月为1020万吨（增长8.7%），全年预计1370万吨。石油化工产品产量为41.89万吨（增长5%），全年预计59万吨（增长9.3%）。

贸易

前8个月，贸易额增长8.9%，达44.9万亿坚戈，较去年同期增加14%。主要贡献来自阿拉木图（15.5万亿坚戈）、阿斯塔纳（6.6万亿坚戈）、阿特劳（4.8万亿坚戈）、卡拉干达（2.8万亿坚戈）和奇姆肯特（2.2万亿坚戈）。

增长主要由批发贸易推动（增加3.5万亿坚戈，同比增长109.8%）。批发贸易中，非食品商品占比从80%增至82%（包括石油及石油产品、制药、冶金、机械、汽车等），食品商品占比为18%（包括谷物、油脂、食品、饮料）。

零售贸易结构保持稳定，非食品商品占68%（增加1.4万亿坚戈），食品商品占32%（增加0.6万亿坚戈）。

运输与物流

运输行业是经济状况的晴雨表。前8个月，运输与仓储服务量增长21.5%，预计9个月增长21.6%。增长得益于采矿-冶金、油气、农业、建筑和贸易领域的货运量增加。

预计9个月客运量增长7.8%，达13.6亿人次。货运方面，ERG（增长3%）、博加特尔煤炭（增长2%）、炼油厂（增长3%）、Qarmet（增长11%）和Kaz Minerals（增长1%）表现突出。

制造业

1至8月，制造业增长6.1%。冶金、机械制造、化工、轻工业、建筑材料、橡胶塑料制品和家具生产均保持积极增长态势。

建筑业

1至8月，建筑业完成工作量4.8万亿坚戈（实际增长指数118.1%）。预计9个月增长17.7%。

会议总结时，朱曼哈林副总理强调，各行业近期核心任务是积极应对微观经济问题，逐一解决企业面临的挑战，以确保增长势头不减。

此前，他曾表示，到2029年国内生产总值需翻倍。

【编译：木合塔尔·木拉提】