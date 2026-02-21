标普维持哈萨克斯坦主权信用评级：非资源性产业增长成评级关键因素

2026年2月20日，标普全球评级发布报告，确认维持哈萨克斯坦的主权信用评级为“BBB-”，展望为“积极”。

报告指出，维持该评级及积极展望主要基于以下积极因素：

—— 持续实施有效的公共财政管理；

—— 保持充足的高流动性资产缓冲；

—— 坚定推动经济多元化进程；

—— 通过数字化手段提升政府治理效能；

—— 持续深化体制与行政改革。

标普分析认为，哈萨克斯坦严格执行国家基金使用财政准则，并不断扩大非石油类税基，这些举措进一步夯实了公共财政的稳定性。此外，通过提高增值税税率、完善税收征管以及限制预算支出增长，有助于逐步缩减财政赤字。

标普对去年启动的投资计划给予了积极评价，尤其是针对加工工业发展的专项投入。报告指出，随着巴伊铁列克基金旗下项目规模和资产组合的扩大，其对优先领域的投资占GDP比重将维持在较高水平，有力支撑了经济增长。

哈萨克斯坦的经济多元化进程正持续加速。初步统计数据显示，加工工业在GDP中的占比已连续两年超过采矿业，2025年该比重达到12.7%。分析人士预测，得益于适度的外债水平和可观的外汇资产规模，哈萨克斯坦将继续保持净外部债权人地位。同时，报告还特别提到，哈方目前面临的次级制裁风险处于较低水平。

【编译：阿遥】