    世界杯预选赛：哈萨克斯坦队主场负于威尔士

    哈萨克国际通讯社讯）今晚，哈萨克斯坦国家足球队在2026年世界杯预选赛第四轮比赛中迎战威尔士队。

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    本场比赛，哈萨克斯坦队首发阵容为：铁穆尔兰·阿纳尔别阔夫、扬·沃罗戈夫斯基、谢尔盖·马利、阿勒别克·卡斯姆、努尔埃里·阿利普、巴格达特·哈依若夫、热马赞·沃拉佐夫、达米尔·哈萨波拉特、哈利姆詹·肯杰别克、马克西姆·萨莫罗多夫、达斯坦·萨特帕耶夫。

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    开场后，威尔士队率先展开积极进攻，频繁从两翼发动攻势。哈萨克斯坦队的后防线承受了不小压力，但一度成功化解了对手的几次威胁。

    与此同时，哈萨克斯坦队也通过快速反击寻找机会。在一次反击中，中场球员哈利姆詹·肯杰别克错失了极具威胁的一脚射门，皮球稍稍偏出门柱。

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    第25分钟，威尔士队前锋基弗·穆尔抓住机会，射门直挂球门死角，为客队打破僵局。

    最终，哈萨克斯坦队以0:1告负。

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    目前，两队同处J组。三轮过后，威尔士队积6分，排名小组第二；哈萨克斯坦队则以3分暂列第四。该组的其他对手包括北马其顿和列支敦士登。

    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    在此前的比赛中，哈萨克斯坦队曾以1:3不敌威尔士、0:1小负北马其顿，并以2:0击败列支敦士登。

    按照赛程，哈萨克斯坦队将于9月7日客场挑战实力强劲的比利时队。

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    【编译：阿遥】

