海拉特主场迎战皇家马德里 比赛门票开售即刻告罄

据悉，官方此前宣布门票将于9月23日17:00开始发售，并且仅通过三个线上平台进行销售。售票尚未开始时，用户便已被迫排入电子队列。到17:00时，访问量急剧增加。

在售票开启后的第一个小时内：

Freedom SuperApp 的排队人数超过20万；

Ticketon 平台超过10万；

Qairat SuperApp 平台则有2.7万用户登记。

总体排队人数超过30万，而体育场的容量仅为 23,804个座位。此外，部分门票已预留给俱乐部工作人员、残奥运动员、青训营学员以及欧足联代表，因此实际对外销售的门票仅略高于2万张。

许多用户在社交媒体上抱怨称，购票平台频繁崩溃，即使轮到自己也常常无法完成支付，甚至有用户被系统重新排到队尾。

截至当晚21:30，所有平台均显示“海拉特—皇家马德里”比赛的门票已全部售罄。由于需求旺盛，并非所有球迷都能如愿买到门票。

值得一提的是，票价区间为 30,000坚戈至250,000坚戈，具体价格取决于座位所在区域。

【编译：达娜】