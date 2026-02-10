总统主持政府扩大会议 明确宪法改革与高质量发展重点方向

根据会议议程，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫就2025年主要宏观经济指标表现及政府年度工作计划作了报告。副总理兼人工智能和数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫重点介绍了国家数字化转型和人工智能应用进展。哈萨克斯坦央行——国家银行行长提穆尔·苏莱曼诺夫则就货币信贷政策及抑制通胀的具体措施进行了说明。

宪法改革进入关键阶段

托卡耶夫总统随后在会上发表总结讲话，系统阐述了宪法改革的背景、进展及其战略意义。总统指出，哈萨克斯坦正进入转型发展的关键阶段，国家正在推进一系列将深刻影响未来走向的重大改革。

他表示，围绕宪法改革，社会各界已持续半年多展开广泛讨论。为系统梳理各方意见，国家成立了由130人组成的宪法委员会。委员会在充分吸纳通过eGov、eOtinish等数字平台提交的数千条建议基础上，形成了改革方案，并以高度公开透明的方式开展工作，体现了“倾听人民声音的国家”理念。

总统指出，宪法委员会在多轮讨论后形成共识，认为仅对现行宪法作局部修改已不足以回应现实需求，在当前条件下制定一部新宪法更为合理。今年1月公布的新宪法草案，引发了社会的高度关注和积极讨论，反映出公民政治参与意识和政治文化的不断提升。

构建“强有力的总统—有影响力的议会—负责的政府”体制

托卡耶夫强调，新宪法草案以“强总统—有影响力的议会—负责的政府”为核心理念，标志着哈萨克斯坦彻底告别“超级总统制”，迈向权力制衡更加完善的总统制共和国模式。这是近年来政治现代化进程的自然延续。

总统指出，新宪法进一步明确“国家为人服务，而非人为国家服务”的原则，将人权与自由保障置于核心位置。草案中新增了有关律师制度、教育体系、传统家庭价值观、生态保护等方面的具体条款，并提出完善住房权利保障，明确禁止未经法院裁决的强制驱逐行为。

聚焦经济高质量增长与民生改善

在经济议题上，托卡耶夫指出，尽管全球经济环境复杂严峻，但哈萨克斯坦去年经济仍实现6.5%的增长。未来发展的关键不在于速度，而在于质量——经济增长必须切实转化为居民收入提高和生活水平改善。

总统要求政府形成可持续增长模式，集中资源支持能够带来长期增长的关键产业，通过提高劳动生产率、推动技术升级和发展人力资本，实现成果更公平的分配。他强调，政府与国家银行需协同行动，制定清晰有效的通胀控制机制，未来三年持续推动通胀回落。

数字化与人工智能成为核心驱动力

托卡耶夫明确指出，数字化和人工智能不应仅作为辅助工具，而应成为经济发展的核心引擎。政府需将人工智能深度融入产业、公共管理、社会服务等领域，提高效率、降低成本，并推动出口导向型和高附加值产业发展。

总统还要求加快财政、税收、预算、社会保障、教育和医疗等领域的信息系统整合，减少重复建设和资源浪费，全面提升国家治理的数字化水平。同时，要高度重视网络安全和个人数据保护，将相关议题提升至宪法层面。

推动投资、产业和区域协调发展

会议上，托卡耶夫对投资政策、能源安全、工业升级、农业现代化和区域发展作出系统部署。他强调，国家应为私营资本创造更有利环境，吸引高技术、高附加值投资，重点发展稀有金属、石化深加工、可再生能源、数字基础设施、交通物流和农产品深加工等领域。

在区域发展方面，总统指出，尽管地区经济总体保持增长，但基础设施短板依然明显，尤其是新设立地区和部分人口密集区域。地方政府应把经济多元化、扩大就业和提高居民收入作为核心任务。

强调执行力与结果导向

托卡耶夫在讲话中多次强调，改革的关键在于落实。政府、中央和地方执行机构必须摒弃形式主义，围绕明确目标作出果断、务实的决策，确保各项任务按期、高质量完成。衡量改革成效的唯一标准，是是否真正改善了人民生活、增强了国家竞争力。

总统最后表示，哈萨克斯坦必须在激烈的全球竞争中保持领先一步，通过坚定改革、有效治理和社会团结，持续推进国家现代化进程。

【编译：木合塔尔·木拉提】