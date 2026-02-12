“质子-M”火箭获准在拜科努尔加注肼类燃料 将于今日发射“电气-L”5号卫星

俄国家航天集团公司表示，批准加注燃料意味着发射按计划进行。按照哈俄双方关于拜科努尔的相关协议，委员会成员中包含哈萨克斯坦代表。鉴于拜科努尔位于哈萨克斯坦境内，地方当局须知悉包括重型火箭发射准备及燃料加注等关键环节。

据俄方发布的技术信息，“质子”火箭将使用偏二甲肼（高毒性肼类燃料）和四氧化二氮推进剂。此次发射任务将把“电气-L”5号卫星送入轨道。该卫星为水文气象观测卫星，用于全天候气象监测。火箭已于2月9日早间运抵发射台，预计从拜科努尔81号发射场升空。

有关火箭所用燃料类型及其环境影响，也引发议会关注。议员巴赫特詹·巴扎尔别克日前表示，需核实火箭具体使用的燃料种类，并查阅两国相关协议及补充文件。他指出，关键问题不在于火箭型号，而在于所使用燃料是否会对环境造成不利影响。

根据此前安排，俄方原计划于2026年停止在拜科努尔发射“质子”系列火箭。但由于尚未完成既定发射计划，俄方请求延长期限。俄国家航天集团公司表示，目前双方正就将“质子”火箭发射期限延长至2032年进行谈判。

“质子-M”运载火箭重量约700吨，高58米，是一款重型运载火箭。此次任务完成后，其发射安排及相关合作机制的走向，仍将成为各方关注的焦点。

【编译：木合塔尔·木拉提】