坚戈自10月以来稳步升值 国家银行解析主要推动因素

本币升值是有利外部环境、持续的宏观经济政策以及投资者预期改善共同作用的结果。

通报指出，国际油价稳定在每桶60美元以上。同时，美联储进入降息周期，使全球美元指数下跌8.3%，推动新兴市场货币指数自年初以来上涨8.3%。在此背景下，国际投资者对包括哈萨克斯坦在内的新兴市场资产保持着较高兴趣。

政府与国家银行为缓解通胀压力、提升宏观经济可预测性而采取的协调政策，也为坚戈走强发挥了重要作用。

通报提到，国家银行的持续政策决策增强了市场参与者信心。适度收紧的货币政策促使通胀预期回落，提高了坚戈计价金融工具的实际收益率，从而显著提升其吸引力，尤其是对非居民投资者而言。

通报称，10月初至11月底，非居民持有的国家债券投资组合增加11亿美元，达到36亿美元的历史高位；自年初以来增幅达15亿美元。这也帮助财政部将长期国债的借款成本降低逾1个百分点：12月发行的9年期国债收益率降至16.1%。

通报说，外国投资者提供的外汇供应增加，是推动坚戈升值的直接因素，而外部环境的改善则提供了额外支撑。

国家银行在国家债券市场基础设施建设方面持续推进的系统性改革——包括提升操作透明度、完善收益率曲线、改善非居民准入和结算程序——为市场打下了更成熟的基础，并促使外国投资者保持兴趣。

此外，坚戈升值也是稳定通胀的重要因素。鉴于进口在消费篮子中占较大比重，坚戈走强能够减弱外部价格压力向国内的传导。

因此，当前汇率走势显示经济政策质量提升，宏观环境（货币与财政政策协调）更加可预测，得到全球投资者的积极评价并推动投资组合流入。

通报强调，国家银行持续而适度的紧缩货币政策，是确保价格稳定的关键信号，同时增强了投资者对坚戈计价工具的信心。国家银行将继续坚持自由浮动汇率制度，允许坚戈在合理范围内双向波动。外汇市场情况正处于持续监测中，目前未发现任何需要干预的投机行为或异常因素。

【编译：阿遥】