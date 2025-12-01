自12月1日起多项新规与交通航线调整正式实施

汽车可通过融资租赁方式购买

从今日起，面向个人的汽车融资租赁机制正式启用。融资租赁是一种由租赁公司先行购置车辆后，再在约定期限内提供给消费者使用的长期租赁方式。承租人按月或按约定支付费用。租赁期满后，用户可在三种方式中选择：全额购买车辆、将车辆归还租赁公司或以旧换新继续租赁新车。

哈萨克斯坦议会下院（马吉利斯）议员沃勒扎斯·库斯佩科夫表示，融资租赁的首付和月供相对较低，但若提供租赁服务的企业破产，可能导致车辆被收回，因此需注意相关风险。

未安装冬季轮胎将面临罚款

根据现行法规，从今日起至次年2月底，未安装冬季轮胎的车辆禁止上路。首次违规罚款为5个AЕК（19 660坚戈），再次违规罚款将增至39 320坚戈。自2026年1月1日起，AЕК将调整为4 325坚戈，届时罚款也将随之提高。

新增国际航线助力区域互联互通

FlyArystan自12月1日起恢复冬季的“阿斯塔纳—乌鲁木齐—阿斯塔纳”直飞航线，计划执行至2026年3月23日，每周两班。该航线自2023年9月首航以来需求稳定，同时中哈互免签政策也推动双向客流增长。

泰国航空公司 Thai Air Asia X 当天起开通“阿拉木图—曼谷”航线，使用Airbus A330机型，每周四班。该公司还表达了在“开放天空”政策框架下，运营从阿拉木图飞往柏林和曼彻斯特航线的意向。新航线将进一步便利往来东南亚地区的游客，并提升阿拉木图作为中亚旅游枢纽的吸引力。

多条铁路线路调整运行计划

自12月14日起，“阿拉木图—塔什干”国际Talgo列车将改为每日运行，以满足每天超过400名旅客的稳定需求。

自12月15日起，Talgo No.105/106“阿拉木图—彼得罗巴甫尔”列车改为隔日运行，由此前的四天一班提升为更高频率，以改善冬季南北交通便利度。列车配备适用于残障人士的专用席位，相关旅客可享受最高50%的票价优惠。单趟可运送600余名乘客。

旅客可通过 bilet.railways.kz 官方网站或车站售票窗口购票，相关时刻信息可在 tablo-railways.kz 查询。

节日期间安全防范行动全面启动

为降低年末节庆期间各类事故风险，紧急情况部与内务部联合启动“燃气罐”“安全新年”“烟花”三项大型预防行动，其中包括检查燃气设备使用情况、在居民区开展安全宣讲、检查节庆活动场所的消防设施以及对烟花销售点开展联合巡查等。

匈牙利Stipendium Hungaricum奖学金申请开启

自12月1日起，匈牙利政府的 Stipendium Hungaricum 奖学金项目开始接受申请。根据哈萨克斯坦科学与高等教育部和匈牙利外交部签署的合作备忘录，2026—2027学年哈方将获得250个奖学金名额，其中包括：

本科：110名

硕士：90名

本硕连读：30名

博士：20名

奖学金涵盖免学费、月度生活补助、宿舍住宿（或每月40 000福林的住房补贴）及医疗保险，其他费用由受奖者自理。

【编译：木合塔尔·木拉提】