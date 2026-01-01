自1月1日起 哈萨克斯坦将有哪些新规生效？

新税法典下，税收方式发生根本变化，税收管理简化，并引入面向企业和个人的数字服务。主要变化包括：

- 企业所得税维持20%，但实行差别化：银行和博彩业25%；社会领域组织2026年5%、2027年10%；农业生产者3%（优惠税率保留）。

- 增值税升至16%。药品和医疗服务适用减税率：2026年5%、2027年10%。免费医疗、强制社会保险、图书出版和考古工作免征增值税。

- 个人所得税转向累进制。年收入超过8500月计算指数（约3400万坚戈）的部分适用15%税率。股息也引入累进税制，但养老金支付税收优惠保留。

在线交易平台须向税务机关报告销售商品和服务信息，并引入电子发票比较控制。

养老金充足性最低门槛上调10%，符合当前和预计通胀水平。该门槛基于当前和预计社会经济指标、最低养老金、最低工资、最低生活水平以及通胀和投资收益计算。

2026年社会经济指标包括：月计算指数4325坚戈；最低养老金69049坚戈；最低生活水平50851坚戈；基础养老金最低额35596坚戈；最低工资85000坚戈。

年龄和工龄养老金支付额上调10%。新任命年龄养老金计算时最高收入考虑为55个月计算指数（237875坚戈）。

残疾、丧失抚养人（包括医疗机构和矫正机构人员）、强制社会保险基金丧失劳动能力和丧失抚养人社会支付、职业专项国家补助、生育一次性国家补助、孩子1.5岁前每月国家补助和强制社会保险基金收入丧失社会支付、“金坠”和“银坠”勋章获得者或曾获“英雄母亲”称号、一二级“母亲荣耀”勋章多子女母亲每月国家补助、抚养残疾儿童的父母、领养人、监护人每月国家补助以及一级残疾护理人国家补助金额均上调。

月计算指数定为4325坚戈，影响多项支付。该指数用于计算国家预算社会支付、罚款、国税和其他强制支付。

移动转账新规生效。三月内转入超过100万坚戈（12最低工资）将受税务机关监控。若单一账户收到多人500万或1000万坚戈，或非连续月转账，则不纳入监控。只有连续三月（1月、2月、3月）转入才触发监控。

全国超300万公民无医疗保险。其中约100万属于无力自缴群体。自1月1日起，此类公民强制医疗保险费由地方执行机构承担。正式登记失业人员保险费也由地方预算支付。公民可向注册诊所查询是否属于该类别。保险公民可享受免费实验室检查、医生咨询、计划手术、治疗和康复服务。

财政部推出“人民会计师”行动，帮助企业家。该行动通过官方资源提供在线咨询，创建专用Telegram频道，并举办线下和线上网络研讨会。参与者包括专业会计师、审计师、专业会计协会代表和地方税务机关专家。行动持续上半年。

农村地区购房经济流动性证书或地级和区级城市购房抵押贷款首付款上调。基于上年住房市场分析，从1160月计算指数（约456.1万坚戈）增至1625月计算指数（约702.9万坚戈）。

所有流通商品引入国家商品目录（ҰТК）NTIN代码。该13位代码确保商品在整个生态系统识别。没有代码，无法开具电子发票和随附货单、现金收据和海关手续，可称为商品“数字护照”。

13位代码包含商品名称、成分、技术和消费特性、计量单位、生产商和原产国信息。通过NTIN代码，会计、物流、收银、海关和统计获得统一数据。

对企业，该系统节省时间和资源、减少错误、加速进出口手续并保护品牌。对国家，提高市场透明度、遏制假冒并基于真实数据制定监管政策。对消费者，提供完整信息并区分正品。

养老金资产管理规则变化。自今日起，管理公司绩效评估从平均加权结果转向复合指数（基准）评估。复合指数涵盖哈萨克斯坦股市和全球金融平台指数，有助于客观评估全球经济趋势下管理成果。同时，管理公司可提供风险水平、收益和投资期限不同的投资策略。存款人可根据个人偏好和允许风险水平自主选择合适投资组合，并通过将养老金资产交给不同策略的管理公司实现多元化。

养老金投资可用金融工具清单扩大，并根据各投资策略特点设定相应限额。

能源部《关于批准电力上限关税》命令生效。66组电力生产组织2026-2032年电力上限关税保持不变。

值得一提的是，上年10月8日总统主持会议讨论提升经济发展质量和确保价格稳定，并据此下达宏观经济稳定措施指令。其中包括暂停电力上限关税上涨的决定。

