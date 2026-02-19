中文
    自2022年以来哈萨克斯坦已征收“谷歌税”1360亿坚戈

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦财政部国家收入委员会表示，自2022年起实施数字服务税（即“谷歌税”）以来，国家预算已累计征收1360亿坚戈。

    В Казахстане собрано 136 млрд тенге «налога на Google» с 2022 года
    Фото: Комитет государственных доходов Министерства финансов РК

    自“谷歌税”制度实施以来，共有120家外国公司完成注册，其中2025年新增注册22家。

    预算收入方面，2025年全年征收57.6亿坚戈，2026年1月征收8.7亿坚戈。

    根据《哈萨克斯坦税法》，第二级银行及支付机构需向国家收入机关提供已完成“有条件注册”的外国企业相关信息。这些数据用于分析外国企业在哈萨克斯坦境内向个人提供电子商务商品和电子形式服务时，是否全面、及时履行增值税义务。

    在比对银行、支付机构及外国公司已缴纳增值税数据后，税务机关会开展非现场案头核查。如发现未缴或少缴税款的情况，将向企业发出差异通知。

    国家收入委员会指出，根据《税法》第89条，自2026年1月1日起，若外国电商平台未按通知要求整改或未完成增值税纳税人注册，主管部门有权作出封锁相关互联网资源的决定。

    有关措施旨在为国内与外国市场主体创造公平竞争环境，提高数字经济领域的税收纪律水平，并在不进行现场税务检查的情况下减少影子经济规模。

    【编译：达娜】

     

