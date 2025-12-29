阿斯塔纳拟自2026年起分阶段引入无人驾驶出租车

这份合作备忘录由人工智能和数字发展部、交通部、阿斯塔纳市政府以及Yandex Qazaqstan公司共同签署。各方就推动在首都启动自动驾驶出租车服务达成一致。

政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫、交通部部长努尔兰·萨乌然巴耶夫、阿斯塔纳市副市长叶夫根尼·格洛托夫，以及Yandex Qazaqstan负责人提穆尔·夏列肯诺夫出席了签字仪式。

无人驾驶出租车被视为城市出行长期发展规划中的重要组成部分。国际研究数据显示，自动驾驶技术通过减少人为因素干扰，可有效降低道路交通事故发生率，优化交通流通效率，并提升包括行动不便人群在内的各类社会群体的出行便利性。同时，该技术也被认为是大型城市构建可持续交通体系的关键要素之一。

此次备忘录的签署，体现了政府部门、城市管理机构与科技企业在推动创新交通解决方案方面的共同意愿。目前，各方工作重点正集中在完善相关法律法规框架、评估基础设施需求，以及对无人驾驶车辆融入城市交通体系的具体应用场景进行深入研究。

