哈萨克斯坦电子商务增长14% 零售和批发贸易保持稳步上升

据他介绍，今年前9个月，贸易业实际增长指数达到108.8%，名义贸易总额达52.8万亿坚戈，同比增长14.5%。

沙卡利耶夫指出，全国所有地区均呈现增长趋势，其中阿拉木图、阿斯塔纳、奇姆肯特、阿特劳州和卡拉干达州对贸易增长贡献最大，这五个地区合计占全国贸易总额的71.3%，约37.6万亿坚戈。

在批发领域，贸易额超过35万亿坚戈，同比提升9.6%，主要增长动力来自非原材料类消费品和工业技术类商品，其占比约82%。不过，在9月期间，原油和天然气销售量有所回落。

零售贸易同样保持增长势头。通过贸易企业体系的零售销售额增长6.7%；通过个体商贩（含市场主体）实现的销售额维持在8.1%以上。其中，阿拉木图（32.8%）、阿斯塔纳（14%）和卡拉干达州（7.3%）位列零售额前三位。

沙卡利耶夫指出，电子商务正在成为零售领域的重要增长引擎。根据快速评估数据，今年前9个月在线销售额约2.7万亿坚戈，同比提升14%。

【编译：达娜】