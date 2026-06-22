电子阅读持续升温：哈萨克斯坦国家电子图书馆浏览量突破360万次

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦文化和信息部新闻处消息称，自2026年初以来，哈萨克斯坦国家电子图书馆（ҚазҰЭК）平台资料浏览量已超过360万次，远程用户数量达到29.51万人次，电子文档下载量达89.16万次。

今年5月16日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）签署《关于发展阅读文化和建设智慧型国家的措施法令》，旨在推动人力资本发展、提升社会智力潜力，并激发民众阅读兴趣。

为落实总统指示，文化和信息部正持续推进图书馆领域现代化建设，广泛推广全民阅读，不断提升民众获取知识和信息的便利性。其中，数字化转型被列为重点工作方向。

作为哈萨克斯坦国家书面文化遗产数字化保护和传播的重要平台，国家电子图书馆汇集了图书、珍贵文献和手稿、期刊、学位论文、档案资料、音视频资源、地图等多种数字资源。

数据显示，今年以来，国家电子图书馆新增2506份数字副本，完成437份文献数字化处理，累计扫描页面达12.76万页。

目前，国家电子图书馆馆藏总量已达8.63万份文献，其中包括超过1万份数字化手稿和珍稀图书。

该平台已吸引来自全球122个国家和地区的用户访问。除哈萨克斯坦外，中国、俄罗斯、美国、越南、乌兹别克斯坦、土耳其、德国、法国和吉尔吉斯斯坦等国家的读者使用活跃。

据了解，平台提供70种语言的电子文献资源，所有资料均可无需注册免费查阅。

目前，国家电子图书馆已建立“国家项目框架下出版图书”“珍稀文献与手稿”“突厥语国家图书馆”等多个专题资源库。

文化和信息部表示，未来哈萨克斯坦还将建设国家数字图书馆平台，进一步整合电子目录、数字馆藏、教育资源及现代化服务功能。

该平台建成后，民众无论身处何地，都能够更加便捷地获取本国文学作品、学术出版物、珍贵图书和档案资料。