哈萨克斯坦拟建立数字资产自愿申报机制三年内数字资产收益免征个税

马迪耶夫介绍，为引导数字资产回归合法流通体系，政府将开辟数字资产“绿色通道”。

“此前购买或通过挖矿获得数字资产的公民，未来可自愿申报所持数字资产。唯一的要求是，这些数字资产必须通过哈萨克斯坦本土数字资产服务提供商转入合法运营体系。”马迪耶夫表示。

他指出，有关数字资产自愿申报的法律机制预计将在今年年底前完成制定。

与此同时，针对市场长期关注的账户冻结问题，政府也将出台新的监管措施。马迪耶夫表示，相关部门计划在8月1日前建立专门机制，在个别客户账户依法被冻结的情况下，避免数字资产服务提供商的运营账户受到影响。

“不能因为一名违规者的行为，就让整个平台及其数以千计的用户承担后果。”他说。

此外，哈萨克斯坦还将对通过本国数字资产服务平台开展交易的个人实施阶段性税收优惠。

马迪耶夫表示，自2026年1月1日至2028年12月31日期间，通过哈萨克斯坦本土数字资产服务提供商进行数字资产交易所获得的收益，将免征个人所得税。

“这一优惠政策仅适用于通过哈萨克斯坦本土平台完成的数字资产交易。推出该措施的目的，是鼓励公民逐步从境外交易平台转向本国合规平台。”他说。

据了解，相关部门还计划在9月1日前制定更多税收激励措施，进一步引导数字资产由境外平台向哈萨克斯坦本土平台转移。