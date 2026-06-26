孩子没说看不清，不代表视力没问题——专家提醒定期进行眼科检查至关重要

（哈萨克国际通讯社讯）如果孩子没有主动说“看不清”，并不意味着视力没有问题。事实上，许多儿童即使出现视力下降，也难以及时察觉，甚至长期不向家长反映。而这些潜在问题可能对孩子的成长发育、学习成绩和生活质量产生影响。

定期进行眼科检查是及早发现儿童视力问题、避免视功能进一步受损的重要手段。

为什么儿童需要定期接受眼科检查？

大多数视力存在问题的儿童不会主动抱怨自己看不清。由于孩子并不知道什么才是正常视力，因此无法准确判断自己的视力状况。

如果视力问题从幼年时期就已形成，孩子往往会逐渐适应这种状态，甚至意识不到视力下降。此外，一些孩子担心家长会因此限制其看电视、玩手机等活动，因此即便发现问题，也不愿主动表达。

儿童应在什么年龄接受眼科检查？

根据哈萨克斯坦儿童预防性体检安排，足月出生的婴儿应在6个月大时接受首次眼科检查。

对于早产儿，眼科筛查则从产院阶段开始。医生需要评估视网膜发育情况，并排查早产儿视网膜病变。这种疾病主要发生于妊娠36周前出生的婴儿。

孩子满1周岁时需进行更为全面的眼科检查。检查过程中，医生会通过散瞳方式对眼底和视网膜周边区域进行评估，并根据情况采用其他诊断手段。

3岁时，儿童在进入幼儿园前应接受一次眼科检查，此后建议每年进行一次定期筛查。

其中，6至7岁入学前的检查尤为重要。许多视力问题正是在这一阶段被发现，包括近视、散光、远视、斜视等。

家长通常能够发现孩子出现斜视，但斜视的原因并不仅仅是眼球位置异常，很多情况下还与屈光问题有关，因此及时检查和明确诊断十分重要。

一只眼睛视力下降，孩子也可能毫无察觉

儿童往往无法准确评估自身视力。即便一只眼睛的视力明显下降，另一只眼睛仍可能代偿部分视觉功能，从而掩盖问题。

相关病例：一名儿童因角膜光学区角膜炎就诊，其主要表现仅为轻微眼红和视力下降。患病眼的视力仅剩20%，而另一只眼视力仍保持正常。由于另一只眼能够正常工作，孩子几乎没有感觉到异常，也从未向家长反映问题。

眼科专家指出，在类似情况下，如果能够及时发现并开始治疗，视力仍有机会得到改善。

出现哪些表现需要及时就医？

专家建议，家长平时应关注孩子是否出现以下情况：

眼睛发红；

对光线异常敏感；

经常眨眼；

看东西时眯眼；

容易出现眼疲劳；

看电视或使用电子设备时距离过近；

阅读速度下降；

字迹变差；

阅读或写字时歪头；

学习成绩突然下降。

上述任何一种情况，都应尽快带孩子接受专业眼科检查。

长时间使用电子设备会影响视力吗？

据了解，目前儿童近视高发与数字化生活方式以及电子设备使用增多密切相关。

正常情况下，书本或练习本应与眼睛保持35至40厘米的距离，但儿童使用手机时往往会把屏幕拿得更近，使眼睛调节系统长期处于高负荷状态。长时间近距离用眼会增加近视发生和发展的风险。

为了预防视力问题，家长应帮助孩子养成良好的用眼卫生习惯，包括：

保证充足照明；

阅读和书写时保持35至40厘米距离；

每隔20分钟休息一次；

每天至少进行1.5至2小时户外活动。

专家指出，增加户外活动时间是目前公认的预防儿童近视最有效的方法之一。

孩子每天可以使用电子设备多长时间？

眼科专家建议，儿童使用电子设备的时间应尽可能减少。

虽然在当前环境下完全禁止使用手机并不现实，因为电子日记、学校作业以及与家长沟通都需要借助电子设备，但每天使用时间最好不要超过1至1.5小时，并且每隔15至20分钟应安排一次休息。

专家同时建议，家长应鼓励孩子积极参加体育运动、户外游戏和其他室外活动。

防蓝光眼镜真的能保护视力吗？

对于近年来流行的防蓝光眼镜，专家表示，目前尚无可靠科学证据证明此类眼镜能够预防近视或减少电子设备对眼睛造成的损害。

现有研究结果尚不足以明确证实其有效性。这类产品更多被视为改善睡眠质量、减少夜间蓝光刺激的辅助工具。

此外，现代电子屏幕本身已经配备降低蓝光影响的相关技术。因此，防蓝光眼镜通常不会被作为预防儿童视力问题的常规措施进行推荐。