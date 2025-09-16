哈萨克斯坦原子能署署长出席国际原子能机构第69届大会

萨特哈利耶夫首先向国际原子能机构总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西表示感谢，并向新当选的大会主席团成员表示祝贺。

萨特哈利耶夫表示，三十多年来，哈萨克斯坦始终奉行负责任的核技术政策。自愿放弃世界第四大核武库、关闭塞梅核试验场，以及提出了设立“国际禁止核试验日”倡议。这些举措使哈萨克斯坦成为核不扩散事业中信心和道德领导力的象征。

哈原子能署署长指出，哈萨克斯坦今年就核电站建设举行了全民公投。他表示，公投结果开启了哈国能源发展的新阶段。

- 核能不仅是可靠的能源，也是应对气候变化的战略工具。哈萨克斯坦的目标是截至2060年实现碳中和，而核能将在这一转型中发挥关键作用。-他说。

据他介绍，为了系统地发展核工业，哈萨克斯坦成立了原子能署，正在组建国家核能集群，并正在制定核工业发展战略。该战略涵盖核电站建设、核技术在医学和工业领域的发展、放射性废物的安全处理，以及人员培训。

萨特哈利耶夫表示，哈萨克斯坦仍然是全球核安全体系的重要参与者——国际原子能机构低浓铀银行在哈国境内运营，这加强了国际能源稳定。

值得一提的是，哈萨克斯坦国家核中心正通过开发受控热核聚变等未来技术以及参与国际热核聚变实验堆（ITER）计划，成为一个国际研究平台。该中心尤其关注核医学的发展。哈萨克斯坦正与国际原子能机构合作，扩大放射性药物的生产，使国内外肿瘤疾病的诊断和治疗更加便捷。2024年，哈萨克斯坦核物理研究所出口了国际原子能机构订购的首台锝-99m发生器，为核医学的发展做出了重大贡献。

萨特哈利耶夫强调，哈萨克斯坦正在建立现代化的新一代专业人才培养体系，增强其科研和教育潜力，并为国家项目融入全球教育领域创造条件。

- 哈萨克斯坦的核政策以国际原子能机构的国际标准为基础，并提倡开放和国际合作。和平利用核能是我们国家未来的一部分，也是我们对人类共同未来——一个安全、清洁、无核武器世界的贡献。-他说。

