原子能署署长：核电站前期勘察顺利 人才培养同步展开
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦原子能署署长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫透露，国内首座核电站的“第一罐混凝土”预计将在2029年浇筑。
—俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）的工作启动得非常顺利，项目正按进度推进。目前已钻探约50个钻孔，正在提取并分析土壤样本。我们对约2000个点位进行了放射性核素检测，同时开展了水文、水利技术、工程和地形勘察，并安装了两个水文站。整体工作都在按计划开展。正如我此前所说，勘察和设计工作将在18个月内完成，届时我们将确定核电站的最终方案。-萨特哈利耶夫在总统府回答媒体提问时表示。
他介绍说，人才培训工作也已启动。
—哈萨克斯坦7所高校开设了相关专业。此外，我们已与多家国际机构以及匈牙利、法国、日本、中国和俄罗斯的人才培训中心就培养哈萨克斯坦（核工业）专业人才达成合作。中国方面已提供约200个奖学金名额。目前我们正在收集有意在核电站工作的青年专业人员申请，他们将赴法国、中国、俄罗斯、匈牙利等国的能源设施接受实践培训。-他指出。
萨特哈利耶夫强调，根据俄方规划，核电站“第一罐混凝土”的浇筑预计将在2029年启动。
【编译：阿遥】