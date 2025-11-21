原子能署署长：核电站前期勘察顺利 人才培养同步展开

—俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）的工作启动得非常顺利，项目正按进度推进。目前已钻探约50个钻孔，正在提取并分析土壤样本。我们对约2000个点位进行了放射性核素检测，同时开展了水文、水利技术、工程和地形勘察，并安装了两个水文站。整体工作都在按计划开展。正如我此前所说，勘察和设计工作将在18个月内完成，届时我们将确定核电站的最终方案。-萨特哈利耶夫在总统府回答媒体提问时表示。